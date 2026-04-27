Ειρήνη Μουρτζούκου: Ολοκληρώθηκε η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Αρνήθηκε την εμπλοκή της

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Η 25χρονη παρέμεινε για σχεδόν πέντε ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας Αμαλιάδας και, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, ενώ κατονόμασε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για τον θάνατο του παιδιού.

Μάλιστα, από την πλευρά της κατατέθηκαν και στοιχεία, που, σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Μετά την απολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου πήρε τον δρόμο της επιστροφής στις φυλακές, όπου παραμένει κρατούμενη για τις δολοφονίες των δύο παιδιών της, του βρέφους φίλης της αλλά και της αδελφής της.

Υπενθυμίζεται ότι όταν οδηγήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στα δικαστήρια και ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν σκότωσε τον μικρό Παναγιώτη, η Ειρήνη Μουρτζούκου περιορίστηκε να απαντήσει: «Όχι».