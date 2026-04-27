Απίστευτο περιστατικό στην Πατρών - Πύργου: Οδηγούσε με την όπισθεν σε τούνελ - ΒΙΝΤΕΟ

Επιβάτης οχήματος κατέγραψε οδηγό να κινείται με την όπισθεν μέσα σε τούνελ στην Εθνική οδό Πατρών – Πύργου
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε τούνελ στην Εθνική οδό Πατρών – Πύργου, όπου οδηγός καταγράφηκε να οδηγεί με την όπισθεν μέσα στην σήραγγα.
Επιβάτης οχήματος που βρισκόταν πίσω από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατέγραψε με το κινητό του τον οδηγό που φαίνεται να οδηγεί με την όπισθεν στην δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πύργο, για αρκετά μέτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μπήκε καταλάθος από έξοδο και για ενάμιση χιλιόμετρο πορευόταν κανονικά στο ρεύμα. Όμως, κάποια στιγμή, μέσα στην σήραγγα, αποφάσισε να κάνει όπισθεν μέχρι να πάει πίσω στην έξοδο.
Σημειώνεται πως από θαύμα δεν συνέβη κάποιο ατύχημα, αφού το περιστατικό καταγράφηκε σε ώρα αιχμής.
