Αγρίνιο: Νεκρός ο 67χρονος οικοδόμος που έπεσε στο κενό

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο όταν ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κάτω από άγνωστες συνθήκες .
Το δυστύχημα έγινε κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στο Αγρίνιο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Kαλάβρυτα- Helmos Mountain Festival: Πότε θα γίνει, τι αλλάζει- Η ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών
Αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες της Αχαΐας στα όριά τους - Ζητούν μέτρα ανακούφισης από τα λειτουργικά έξοδα - ΒΙΝΤΕΟ
Η Πάτρα υποδέχεται το Μάη με λουλούδια, χορό, μουσική και τραγούδι
