Η ομογένεια τίμησε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στην παρέλαση στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης

Με περηφάνια και συγκίνηση η ομογένεια στις ΗΠΑ τίμησε την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με παρέλαση και εκδηλώσεις στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.



Χθες Κυριακή (26/04) η 5η Λεωφόρος στο Μανχάταν «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα με την καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, υπό την οργανωτική ευθύνη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευσή του στα social media "η 5η Λεωφόρος στην καρδιά του Μανχάταν «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα!

Η καθιερωμένη παρέλαση για την εθνική μας παλιγγενεσία στη Νέα Υόρκη είναι πάντα μια ηχηρή δήλωση της αστείρευτης δύναμης του οικουμενικού Ελληνισμού. Για περισσότερες από τρεις ώρες, χιλιάδες ομογενείς, σύλλογοι και σχολεία πλημμύρισαν τον δρόμο με σημαίες, παλμό και υπερηφάνεια.

Η Δυτική Ελλάδα ήταν εκεί, στην πρώτη γραμμή, στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα σύνορα:

Τιμή στην Ιερή Μνήμη: Με δέος και συγκίνηση, τα τμήματα με τις παραδοσιακές αναφορές στο Μεσολόγγι παρέλασαν τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο. Το σύμβολο της ελευθερίας ταξίδεψε από την ιερή μας γη στην καρδιά της παγκόσμιας μητρόπολης.

Δεσμοί Ακατάλυτοι: Η παρουσία της αντιπροσωπείας μας επιβεβαιώνει ότι οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, όταν η εθνική ταυτότητα παραμένει ζωντανή και οι δεσμοί με τη μητέρα πατρίδα ισχυροί.

Η Δύναμη της Ομογένειας: Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την εξαιρετική διοργάνωση που μας έκανε όλους υπερήφανους.

Ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα, έχει μόνο ρίζες που βαθαίνουν παντού".