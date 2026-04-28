Αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές: Πότε θα γίνεται έλεγχος από γραφολόγο, τι ισχύει με τις δημοσιεύσεις

Σημαντικές αλλαγές βρίσκονται προ των πυλών στο κληρονομικό δίκαιο, με στόχο να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες και να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις διαθήκες.

Οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο σύνταξης και δημοσίευσης διαθηκών, όπως παρουσιάστηκαν στο ERTnews από την συμβολαιογράφο και πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογιώργου.

Παραμένουν υπό όρους οι ιδιόχειρες διαθήκες

Οι ιδιόχειρες διαθήκες δεν καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν, αρκεί να πληρούν βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή να έχουν γραφτεί εξ΄ ολοκλήρου με το χέρι του διαθέτη, να φέρουν σαφή ημερομηνία και υπογραφή.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να παραδίδονται σε πρόσωπο εμπιστοσύνης ή σε συμβολαιογράφο, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους.

Πότε απαιτείται γραφολογικός έλεγχος

Αλλαγές προβλέπονται και ως προς την επιβεβαίωση της γνησιότητας της διαθήκης.

Συγκεκριμένα, όταν οι κληρονόμοι είναι σύζυγος ή παιδιά, δεν απαιτείται γραφολογική εξέταση, ενώ αν οι δικαιούχοι βρίσκονται πέραν πρώτου βαθμού συγγένειας, μπορεί να ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη γραφολόγου.

Επίσης, εφόσον μια ιδιόχειρη διαθήκη δεν δημοσιευθεί μέσα σε δύο χρόνια από τον θάνατο του διαθέτη, τότε ο γραφολογικός έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός ανεξαρτήτως συγγένειας.

Η αλλαγή στις δημοσιεύσεις των διαθηκών

Μία από τις σημαντικότερες τομές αφορά τη δημοσίευση των διαθηκών.

Συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα μεταφέρεται από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, κάτι που εκτιμάται πως θα επιταχύνει τη διαδικασία.

Η δημοσίευση θα γίνεται αμέσως μετά τον θάνατο, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τι ισχύει για αποδοχή κληρονομιάς και φόρο

Όσον αφορά την αποδοχή της κληρονομιάς, αυτή δεν απαιτείται να γίνει άμεσα και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Συγκεκριμένα, η αποδοχή μπορεί να γίνεο ανάλογα με τις ανάγκες των κληρονόμων και ζητήματα που σχετίζονται με Κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία των έξι μηνών για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς από την ημερομηνία θανάτου.