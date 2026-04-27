Άρεσαν οι μικροί του στίβου στο Παμπελοποννησιακό- ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων - Παγκορασίδων (Κ16)
Δράση σε όλη την Ελλάδα είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις ηλικίες κάτω των 16 ετών.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν αγώνες στις ΕΑΣ Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Πελοποννήσου και Λέσβου, ενώ είχε γίνει ήδη η αντίστοιχη διοργάνωση στα Δωδεκάνησα.
Εκκρεμούν οι αγώνες στην Κρήτη (Ηράκλειο και στα Χανιά οι ρίψεις – 10/5), την Θεσσαλία (Τρίκαλα – 16/5), την Χίο (9/5) και τις Κυκλάδες (Άνδρος – 10/5).
Σε πολλά αγωνίσματα σημειώθηκαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις από τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου, που έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Βάσει των όσων έγιναν αυτό το αγωνιστικό διήμερο, καταρτίσαμε έναν πίνακα με τις τρεις καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα και φύλο.
Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών πέτυχε στα ψηλά εμπόδια ο Κασούμης του Κούρου και ο Θεοφυλακτόπουλος του Αθηνόδωρου στη δισκοβολία, αλλά και η μικτή σκυτάλη 4Χ300μ. της Ολυμπιάδας.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ Κ-16
80 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10.94 / ΠΡΟΚΡ.: 9.74
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.48
2 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.56
3 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.93
4 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 9.98
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.05
6 ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 10.09
7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.09
8 ΜΠΕΡΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2012 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10.14
9 ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 10.48
10 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.49
11 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.55
12 ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.56
13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.58
14 ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.60
15 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.63
16 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 10.72
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.74
18 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.91
19 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10.98
20 ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11.01
21 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 11.05
22 ΣΑΡΙΣΣΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.09
23 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.09
24 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11.14
25 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 11.28
26 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 11.35
27 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.42
28 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.84
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.22
30 ΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.43
31 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.94
32 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 13.09
33 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 14.50
ΜΠΟΥΣΑΙΓ ΑΝΤΙΟΝ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ DQ
150 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 20.14 / ΠΡΟΚΡ.: 18.24
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18.76
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 18.84
3 ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.14
4 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 19.22
5 ΣΤΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19.55
6 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 19.86
7 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 19.99
8 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 20.31
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 20.55
10 ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 20.89
11 ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝ 2013 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 21.12
12 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.45
13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 22.76
14 ΧΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013 ΑΘΛΗΤΗΣ 22.84
300 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 45.44 / ΠΡΟΚΡ.: 40.04
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 38.30
2 ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 41.15
3 ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 41.40
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 41.86
5 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43.70
6 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 43.76
7 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 44.00
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 44.42
9 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 44.49
10 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 47.98
600 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1:47.14 / ΠΡΟΚΡ.: 1:34.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1:32.78
2 ΚΥΛΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:34.97
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:35.44
4 ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1:39.83
5 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:44.20
6 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:50.79
7 ΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:54.50
1000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3:22.14 / ΠΡΟΚΡ.: 2:55.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:07.56
2 ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2012 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3:12.97
3 ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:18.77
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 3:24.65
5 ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:29.05
6 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2024 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3:36.26
7 ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:43.40
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ DNF
2000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7:30.14 / ΠΡΟΚΡ.: 6.46.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:11.62
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 6:13.06
3 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:21.78
4 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 6:30.84
5 ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7:30.39
6 ΡΙΧΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:33.80
7 ΜΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8:00.98
8 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8:42.89
5000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 33.00.00 / ΠΡΟΚΡ.: 31.00.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 27:04.45
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27:13.74
100 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 17.14 / ΠΡΟΚΡ.: 15.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 13.66
2 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 15.89
2.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε. (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΝΗ)
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 8:25.14 / ΠΡΟΚΡ.: 7:38.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 6:25.89
2 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6:45.89
ΜΗΚΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5.10 / ΠΡΟΚΡ.: 5.80
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.33
2 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.32
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 4.88
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4.23
5 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3.84
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 13.50 / ΠΡΟΚΡ.: 14.50
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14.28
2 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 13.09
3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 12.76
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1.52 / ΠΡΟΚΡ.: 1.62
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 1.66
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.62
3 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.52
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 9.70 / ΠΡΟΚΡ.: 12.50
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.32
2 ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ ΕΝΑΙΝΤ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.27
3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.46
4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.03
5 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 9.89
6 ΚΟΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.69
7 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9.55
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.51
9 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 9.10
10 ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.80
11 ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 8.64
12 ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.43
13 ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 7.88
14 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 7.72
15 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 7.68
16 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 7.68
17 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 7.42
18 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.13
19 ΛΑΧΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.99
20 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5.31
21 ΜΠΕΚΙΡΑΙ ΜΓΙΟΡΝΤΙ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5.11
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 28.00 / ΠΡΟΚΡ.: 37.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 43.28
2 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 38.42
3 ΚΟΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27.05
4 ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 26.34
5 ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.32
6 ΔΡΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.10
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 31.00 / ΠΡΟΚΡ.: 39.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 40.75
2 ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 40.22
3 ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 37.54
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 34.57
5 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 34.49
6 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 30.80
7 ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25.63
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ80 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 42.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 39.98
ΣΑΡΙΣΣΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012
ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011
2 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 40.13
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011
ΑΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011
3 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 44.34
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013
ΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ-16
80 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 11.94 / ΠΡΟΚΡ.: 10.74
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 10.31
2 ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 10.88
3 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 11.04
4 ΘΕΟΔΟΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.05
5 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.14
6 ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.20
7 ΓΑΛΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.22
8 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.24
9 ΜΠΙΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.33
10 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΗΛΙΑΝΑ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.40
11 ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.47
12 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.48
13 ΝΤΟΚΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.50
14 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.60
15 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.62
16 ΞΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 11.63
17 ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11.67
18 ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2013 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.68
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.69
20 ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.77
21 ΤΖΟΙΤΗ ΑΝΝΑ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11.79
22 ΣΙΝΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.85
23 ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.89
24 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.96
25 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.07
26 ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΟΡΑΛΙ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.10
27 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 12.15
28 ΝΤΟΚΑ ΚΡΙΣΑ 2013 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 12.16
29 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 12.19
30 ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.24
31 ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.26
32 ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12.35
33 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.43
34 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 12.49
35 ΣΙΑΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2012 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 12.54
36 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.57
37 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 2011 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.65
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 12.67
39 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.67
40 ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12.69
41 ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 2013 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.76
42 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.81
43 ΚΟΡΤΣΑΡΙ ΕΡΙΑΛΝΤΑ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.89
44 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΘΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 12.93
45 ΦΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.94
46 ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.02
47 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2012 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.13
48 ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.19
49 ΦΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.69
50 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 13.80
51 ΒΕΣΠΟΥΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2013 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 14.41
150 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 22.24 / ΠΡΟΚΡ.: 20.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 19.70
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 19.92
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 20.30
4 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 20.61
5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 20.71
6 ΖΥΓΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20.75
7 ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.97
8 ΖΑΓΚΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 21.05
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 21.12
10 ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 21.28
11 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΘΛΗΤΗΣ 21.39
12 ΜΠΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21.66
13 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.77
14 ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.90
15 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 21.97
16 ΜΠΑΤΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.97
17 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 22.04
18 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2013 ΑΘΛΗΤΗΣ 22.11
19 ΠΟΜΟΝΗ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 22.23
20 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.29
21 ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 22.46
22 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22.50
23 ΖΟΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2013 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 22.58
24 ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.65
25 ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23.13
26 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 23.17
27 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 23.52
28 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 23.97
29 ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24.17
30 ΚΛΕΙΔΕΡΗ ΘΕΩΝΗ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 24.35
31 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 24.45
32 ΚΑΡΒΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 24.50
33 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24.66
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24.78
35 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24.92
36 ΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 25.37
37 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 26.44
38 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 26.53
39 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2011 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 27.49
300 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 48.14 / ΠΡΟΚΡ.: 45.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 42.05
2 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 42.10
3 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 44.09
4 ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 46.86
5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 49.27
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 53.22
600 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 2:03.14 / ΠΡΟΚΡ.: 1:49.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:41.76
2 ΠΟΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:45.07
3 ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:53.92
4 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΘΛΗΤΗΣ 1:55.09
5 ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:01.67
6 ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:07.42
7 ΤΣΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:09.84
8 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:15.19
1000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3:58.14 / ΠΡΟΚΡ.: 3:23.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:04.47
2 ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:13.74
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3:14.81
4 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:15.14
5 ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:24.43
6 ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:24.68
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:26.71
8 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3:27.58
9 ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:29.86
10 ΚΑΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:31.67
11 ΚΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2012 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3:37.11
12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3:38.70
13 ΤΖΑΒΑΝΗ ΑΡΕΤΗ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3:40.45
14 ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:40.51
15 ΚΑΙΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3:43.66
16 ΠΙΤΣΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:50.55
17 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:52.80
18 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:57.51
19 ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2013 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 3:57.75
20 ΤΣΙΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3:59.57
21 ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2013 ΑΘΛΗΤΗΣ 4:02.12
22 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2011 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4:10.47
23 ΤΖΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:28.79
2000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 8:36.14 / ΠΡΟΚΡ.: 7:43.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8:04.23
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:53.31
3000 ΜΕΤΡΑ BAΔΗΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 21.00.14 / ΠΡΟΚΡ.: 18.28.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 16:05.85
2 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 16:06.14
3 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 16:22.16
4 ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 16:26.43
5 ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 17:18.23
6 ΠΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18:18.55
7 ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 18:19.98
8 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 18:59.88
9 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2013 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20:32.30
10 ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΩΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ DNF
11 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ DNF
80 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 15.44 / ΠΡΟΚΡ.: 13.24
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.24
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.25
3 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 13.65
4 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.67
5 ΤΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14.62
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 14.77
7 ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 15.15
8 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 15.46
9 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 16.21
10 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 17.73
300 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 53.64 / ΠΡΟΚΡ.: 51.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 46.96
2000 MΕΤΡΑ ΦΕ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΝΗ)
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 9:34.14 / ΠΡΟΚΡ.: 8.45.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8:11.62
ΜΗΚΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4.25 / ΠΡΟΚΡ. :5.11
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.11
2 ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.79
3 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.67
4 ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.67
5 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 4.62
6 ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.46
7 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 4.32
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4.32
9 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4.29
10 ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4.20
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4.20
12 ΝΤΟΥΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.19
13 ΜΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 4.18
14 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.06
15 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.05
16 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4.01
17 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 3.98
18 ΤΡΙΓΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 3.93
19 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3.91
20 ΚΑΚΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 3.65
21 ΠΙΤΣΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.52
22 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3.51
23 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3.41
24 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 3.27
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 11.50 / ΠΡΟΚΡ. : 13.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΑΡΔΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.76
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.61
3 ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.52
4 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 12.41
5 ΝΤΟΥΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.98
6 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.29
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1.33 / ΠΡΟΚΡ.: 1.46
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2013 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.57
2 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 1.54
3 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.43
4 ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.43
5 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.43
6 ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 1.38
7 ΤΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.38
8 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1.33
9 ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2013 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.33
10 ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1.28
11 ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 1.28
12 ΝΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.28
13 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.28
14 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 1.28
15 ΡΕΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 1.28
16 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.28
17 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1.23
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2012 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ ΝΜ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7.60 / ΠΡΟΚΡ.: 10.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΛΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΘΛΗΤΗΣ 11.98
2 ΓΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.44
3 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 9.98
4 ΜΑΡΚΟΥ ΛΟΡΕΝΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.82
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 9.73
6 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 9.44
7 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.08
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.00
9 ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.86
10 ΣΙΑΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 8.86
11 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.85
12 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2013 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 8.74
13 ΜΠΡΗ ΟΛΓΑ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.71
14 ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.24
15 ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 8.19
16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2012 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 8.03
17 ΜΠΕΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 7.82
18 ΜΟΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 7.80
19 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.72
20 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 7.52
21 ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΟΡΑΛΙ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7.49
22 ΒΕΡΓΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 7.42
23 ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 7.40
24 ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΕΙΣΙ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.35
25 ΞΕΝΟΦΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.34
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.19
27 ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ 2013 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 7.13
28 ΠΑΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.07
29 ΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6.82
30 ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6.81
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.76
32 ΝΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 6.71
33 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 6.62
34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 6.42
35 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.24
36 ΜΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6.03
37 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΘΛΗΤΗΣ 5.62
38 ΜΕΤΑΝΙ ΚΡΙΣΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5.60
39 ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2011 ΑΘΛΗΤΗΣ 5.42
40 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2011 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 4.76
ΣΦYΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 25.00 / ΠΡΟΚΡ.: 35.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35.70
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 21.50 / ΠΡΟΚΡ.: 29.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΞΕΝΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 34.18
2 ΣΙΑΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 25.78
3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 25.11
4 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 24.94
5 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 24.69
6 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24.65
7 ΖΕΝΤΕΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 23.28
8 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 22.75
9 ΠΑΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21.44
10 ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2011 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 20.52
11 ΜΠΡΗ ΟΛΓΑ 2011 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18.33
12 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 18.30
13 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 17.95
14 ΞΕΝΟΦΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ NM
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 19.70 / ΠΡΟΚΡ.: 26.00
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΞΕΝΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.23
2 ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24.76
3 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΖΩΗ 2013 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 24.46
4 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 20.55
5 ΓΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 19.09
6 ΜΑΡΚΟΥ ΛΟΡΕΝΑ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18.40
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ80 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 46.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 42.25
ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011
ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011
ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012
2 ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 42.81
ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013
ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ 2013
ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 43.42
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011
ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2013
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012
4 ΝΤΟΚΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43.55
ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2011
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2011
ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2011
5 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ''ΚΟΥΡΟΣ'' 43.95
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2013
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2012
6 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 44.60
ΚΑΙΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2013
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 2011
7 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 45.31
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012
ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013
8 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 45.40
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 2012
ΜΠΑΤΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2012
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012
9 ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 45.48
ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2012
ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2013
ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011
10 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 46.45
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012
ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2012
ΞΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011
11 ΚΟΡΤΣΑΡΙ ΕΡΙΑΛΝΤΑ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 48.74
ΣΙΜΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011
ΦΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2013
ΓΑΛΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 2013
12 ΖΟΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2013 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 49.35
ΚΑΡΒΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2013
ΣΙΑΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2012
ΜΙΚΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X300 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3:11.14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:48.21
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011
2 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:51.97
ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011
ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2011
3 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2:53.68
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2012
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011
ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012
4 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:00.08
ΜΠΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2012
ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2012 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 3:29.71
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2012
ΑΘΛΟΡΑΜΑ
Δώδεκα -12 - μετάλλια , (5 χρυσά & 7 χάλκινα) από τους νεαρούς αθλητές μας που αγωνίστηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Συνολικά συμμετείχαμε με 8 αθλήτριες και 9 αθλητές.
Συγκεκριμένα :
• ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1η θέση στα 300μ. Κοριτσιών, 42.05 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16- ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1Η θέση στα 150μ. Κοριτσιών, 19.70 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Η θέση στα 3.000μ. ΒΑΔΗΝ Κοριτσιών, 16.05.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ος στα 2.000μ. Φ.Εμπ. 6.25.89 (2η επίδοση φέτος στην Ελλάδα - Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος στα 600μ. 1.32.78 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 3η στα 80μ Εμποδίων, 13.65 – ΑΤ. Ρεκόρ
• ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 3ος στα 1.000μ. 3.18.77 – ΑΤ. Ρεκόρ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, 3ος στο Μήκος, 4.88
• ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3Η θέση στη ΜΙΚΤΗ Σκυταλοδρομία 4Χ300, 2.53.68
•ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ος στα 2.000μ., 6.30.84 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 4η στα 3.000μ.ΒΑΔΗΝ , 16.26.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 - ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4ος στον ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ, 34.57 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
• ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5ος στα 2.000μ., 7.30.39 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ
•ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, στο ΜΗΚΟΣ , 4.32 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ,στο ΥΨΟΣ , 1.33 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, 150μ. 21.12 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 300μ. 44.00 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•MΠΑΫΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στα 2.000μ, 8.00.98 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, στα 2.000μ., 8.42.89 (ΑΤ. Ρεκόρ)
•ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στο ΥΨΟΣ , 1.23 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε σήμερα ο 14χρονος αθλητής της ΓΕ Αγρινίου Χρήστος Ροδίτης στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Κ16 στην Πάτρα(7ος όμιλος).
Ο νεαρός αθλητής συμμετείχε αρχικά στα 80μ όπου κάνοντας χρόνο 9.48(-0.1) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο μήκος και έχοντας καλύτερη επίδοση 6.33μ(1η προσπάθεια) βρέθηκε στην 1η θέση κατακτώντας ένα ακόμα μετάλλιο.
Οι επιδόσεις αυτές του αθλητή της ΓΕ Αγρινίου και στα δύο αγωνίσματα ήταν οι δεύτερες καλύτερες στο σύνολο των ομίλων δείχνοντας τις ικανότητες που έχει καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον.
Προπονητής του Χρήστου Ροδίτη είναι ο Νίκος Σαράντης και αξίζουν και στους δύο πολλά συγχαρητήρια...!!!
ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ
Η κατηγορία Κ16, στο πρώτο της διασυλλογικό πρωτάθλημα, απέδειξε τη δύναμη, το ταλέντο και το μέλλον που έχει μπροστά της. Οι κόποι τους ανταμείφθηκαν με δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά πάνω απ’ όλα με υπέροχες επιδόσεις, όμορφες κούρσες και νέα προσωπικά ρεκόρ που μας γεμίζουν χαρά και συγκίνηση.
Σήμερα δεν κέρδισαν μόνο μετάλλια· ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη.
Οι στόχοι που είχαμε θέσει έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, όμως γνωρίζουμε πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και πολλή δουλειά να κάνουμε.
Μέσα από την καρδιά μας, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, το ήθος και την αγωνιστικότητά τους. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, υγεία και φώτιση για να συνεχίσουν να προοδεύουν, τόσο ως αθλητές όσο και ως άνθρωποι.
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