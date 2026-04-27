Παγκράτι: «Της έδωσε μπουνιά, την πέταξε κάτω και άρχισε να την κλωτσάει»

Ένα ακόμη περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα (27/4/2026) στο Παγκράτι, όταν ένας οδηγός μηχανής επιτέθηκε σε 22χρονη γυναίκα, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Όλα συνέβησαν με αφορμή μία θέση στάθμευσης την στιγμή που η νεαρή προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της, με τη βοήθεια φίλης της και για το περιστατικό μιλά στο newsit.gr φίλος της 22χρονης.

Όλα φέρονται να ξεκίνησαν εξαιτίας μίας διαφωνίας για τη θέση στάθμευσης στο Παγκράτι. Η κοπέλα αρχικά διαφώνησε με έναν οδηγό αυτοκινήτου που προσπαθούσε επίσης να σταθμεύσει στο ίδιο σημείο, αλλά αυτός που της επιτέθηκε ήταν ο οδηγός μηχανής που βγήκε από την πολυκατοικία και φάνηκε να εκνευρίστηκε επειδή δεν μπορούσε να περάσει. Η κοπέλα δέχτηκε άγρια επίθεση με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση.

Μιλώντας στο newsit.gr, άτομο από το φιλικό περιβάλλον της 22χρονης περιγράφει τα πρώτα λεπτά του περιστατικού στο Παγκράτι και το πώς μια διαφωνία για μια θέση στάθμευσης εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

«Ήταν στο αμάξι με τη φίλη της και προσπαθούσαν να παρκάρουν. Βρήκαν μια θέση και η φίλη κατέβηκε για να τη δεσμεύσει, ώστε να κάνει κύκλο και να επιστρέψει. Εκείνη τη στιγμή ένας ηλικιωμένος άρχισε να διαμαρτύρεται ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν και πως δεσμεύουν τη θέση. Εκεί γινόταν ένας διάλογος μεταξύ τους…».

Στη συνέχεια, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή, όταν ο δράστης βγήκε από την πολυκατοικία με το μηχανάκι και επειδή δεν χωρούσε να περάσει εξαπέλυσε λεκτική και σωματική επίθεση εναντίον της νεαρής γυναίκας.

«Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άνδρας από την πολυκατοικία με το μηχανάκι του, άρχισε να βρίζει χυδαία και να απειλεί. Η κοπέλα κατέβηκε αποσβολωμένη και του ζήτησε εξηγήσεις. Τότε εκείνος της έριξε γροθιά, την άρπαξε από τον γιακά, την πέταξε στο αυτοκίνητο και μετά κάτω. Στη συνέχεια άρχισε να την κλωτσάει. Ευτυχώς παρενέβη ένας γείτονας και τον απομάκρυνε. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε πάλι στην πολυκατοικία».

Η 22χρονη φέρει σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο, με τους γιατρούς να της συστήνουν ακινησία για περίπου 30 ημέρες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης για πλήρη αποκατάσταση.