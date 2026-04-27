Κ. Σολωμού: Ευχαριστίες στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη

Σε δήλωσή της η Κατερίνα Σολωμού αναφέρει:

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, Νίκο Ανδρουλάκη, για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει για το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Στόχος όλων μας, πλέον, είναι να συμμετάσχουμε αθρόα, με όλες μας τις δυνάμεις, με αισιοδοξία και με δυναμισμό, για τον νικηφόρο αγώνα στις εθνικές εκλογές.

Με καθαρό πολιτικό λόγο και ισχυρή προοδευτική πρόταση που απαντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, καλούμε κάθε πολίτη να ενώσει τις δυνάμεις του με το ΠΑΣΟΚ, για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και να απαλλαγεί η χώρα από την χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος.

Θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο κίνημα, με πλήρη πολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια, με κεντρικό στόχο την ανάδειξη μας σε πρώτο κόμμα και τη συγκρότηση κυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, αλλά θα είναι και μια περήφανη νίκη του λαού, για μια πραγματικά ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα»