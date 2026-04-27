Τρόμος σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας- Τροχαίο με λεωφορείο γεμάτο κόσμο κοντά στο Αγρίνιο

Σοβαρό τροχαίο, που από καθαρή τύχη δεν κατέληξε σε τραγωδία καταγγέλει μητέρα φοιτήτριας που επέβαινε στο συγκεκριμένο όχημα.

Το συμβάν όπως καταγγέλεται έλαβε χώρα την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια δρομολογίου του ΚΤΕΛ Κέρκυρας με προορισμό το νησί.

Το λεωφορείο, το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο , στην πλειοψηφία τους φοιτητές και νέοι που επέστρεφαν στις σχολές τους μετά τις διακοπές του Πάσχα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά διαχωριστικά του δρόμου, λίγο πριν την περιοχή της Αμφιλοχίας, κοντά στο Αγρίνιο.

Η πρόσκρουση προκάλεσε έντονη αναστάτωση και τρόμο στους επιβάτες. Όπως μεταδίδει το alfavita.gr το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της αναφοράς είναι η φερόμενη παραδοχή του ίδιου του οδηγού αμέσως μετά το ατύχημα. Όπως υποστηρίζουν επιβάτες, ο οδηγός φέρεται να δήλωσε πως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος.

Ευτυχώς, το λεωφορείο επανήλθε άμεσα στο οδόστρωμα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και ψυχολογικό σοκ. Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετή ώρα μέχρι να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο για να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.

«Ανησυχώ πολύ για την ασφάλεια του παιδιού μου και όλων των συνανθρώπων μας που χρησιμοποιούν συχνά τα ΚΤΕΛ», αναφέρει η μητέρα της φοιτήτριας στο alfavita.gr, θέτοντας επιτακτικά τρία βασικά ζητήματα:

Είναι απαραίτητο οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ και οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν εξονυχιστικά τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών και την κατάσταση της υγείας τους πριν πιάσουν το τιμόνι.

Η ασφάλεια των επιβατών, ειδικά σε περιόδους αιχμής όπως οι γιορτές, πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα.

Το περιστατικό αυτό πρέπει να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» πριν υπάρξουν θύματα.