Πάτρα: Ανθεστήρια, χορός και μουσική δίνουν το σύνθημα για την Πρωτομαγιά

Με άρωμα λουλουδιών, παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική, η Πάτρα υποδέχεται την Πρωτομαγιά, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με τα καθιερωμένα Ανθεστήρια και τη γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων. Πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσμοι και σωματεία από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή θα παρουσιάσουν χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε δύο εξέδρες, δίνοντας ένα πολύχρωμο και ζωντανό τόνο στην εκδήλωση.

Παράλληλα, περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν οι παραδοσιακοί πάγκοι με άνθινες συνθέσεις, δημιουργώντας μια ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα που συνδέεται άμεσα με τον συμβολισμό της ημέρας.

Λίγο νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο θα δοθεί στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων, όπου ζευγάρια από τα συμμετέχοντα συγκροτήματα, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, θα φωτογραφηθούν, προαναγγέλλοντας τη γιορτή που θα ακολουθήσει.

Λαϊκό γλέντι στην πλατεία Ομονοίας

Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί στην πλατεία Ομονοίας, από τις 8:30 το βράδυ, με λαϊκό γλέντι και την επανεμφάνιση των τεσσάρων τελευταίων συγκροτημάτων από τα Υψηλά Αλώνια.

Τη μουσική θα αναλάβει η ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου, με ένα πρόγραμμα γεμάτο παραδοσιακά τραγούδια. Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι Λύσανδρος Παναγόπουλος (λαούτο, τραγούδι), Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (κρουστά, τραγούδι), Χρήστος Λουκόπουλος (κλαρίνο) και Γιάννης Οικονόμου (βιολί).

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12:30 το μεσημέρι, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με τη συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά, με τίτλο:

«Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι», σε ένα πολυγλωσσικό μήνυμα αφιερωμένο στους αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο.

Η συνέχεια δίνεται το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 21:00, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, με μια συναυλία – γιορτή αφιερωμένη στα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Ο κύκλος των δράσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6 Μαΐου, στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, με ένα ανοιχτό Latin πάρτι δρόμου, με το συγκρότημα Cubanita Sextet, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού.

Μια πόλη σε γιορτή

Με επίκεντρο τον πολιτισμό, την παράδοση και τη συλλογικότητα, η Πάτρα γιορτάζει την Πρωτομαγιά, συνδυάζοντας τη χαρά της άνοιξης με τα διαχρονικά μηνύματα της ημέρας, μετατρέποντας τις γειτονιές της σε σημεία συνάντησης και έκφρασης.















