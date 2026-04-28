Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στο θεατράκι της Κρήνης

Ένας αναβαθμισμένος χώρος πολιτισμού και αναψυχής παραδίδεται στους πολίτες της Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης, στην περιοχή της Μεσσάτιδας.

Οι παρεμβάεις που υλοποιήθηκαν από τον Δήμο ολοκληρώθηκαν, δίνοντας πλέον νέα δυναμική σε έναν χώρο που τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζε σημαντικές εκκρεμότητες.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία γηπέδου μπάσκετ και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας, αλλά και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

Από ένα «ημιτελές έργο» σε έναν ολοκληρωμένο χώρο

Το θεατράκι της Κρήνης αποτελεί εδώ και χρόνια ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, ωστόσο η ολοκλήρωσή του πέρασε από δυσκολίες και καθυστερήσεις, με παρεμβάσεις που έμειναν για μεγάλο διάστημα ημιτελείς. Με τις πρόσφατες εργασίες, επιχειρήθηκε να λυθούν βασικά ζητήματα υποδομών, αλλά και να αναβαθμιστεί συνολικά η εικόνα του χώρου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί πλήρως και με ασφάλεια.