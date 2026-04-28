Πώς προχωρούν τα έργα στο Μπράλος–Άμφισσα με σήραγγες και γέφυρες- BINTEO

Σε φάση υλοποίησης περνά ένα από τα πιο απαιτητικά οδικά έργα της χώρας, καθώς οι εργασίες στο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα προχωρούν με ενεργά εργοτάξια και πολλαπλά μέτωπα.

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί κρίκο-κλειδί για τον διαγώνιο άξονα που θα συνδέσει την ανατολική με τη δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασύνδεση του εθνικού οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της εργολαβίας, μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, προβλέπεται η κατασκευή σύνθετων τεχνικών έργων, με αιχμή δύο σύγχρονες σήραγγες συνολικού μήκους σχεδόν 4,7 χιλιομέτρων, επτά γέφυρες μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, καθώς και κόμβοι και συνοδευτικές υποδομές που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση για την κατασκευή δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης, αντί μίας διπλής, επιλογή που ενισχύει σημαντικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα με το βασικό έργο, υλοποιούνται συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως η παράκαμψη της Γραβιάς και το τμήμα προς τα μεταλλεία βωξίτη, ανεβάζοντας το συνολικό μήκος των αναβαθμιζόμενων υποδομών στα 31 χιλιόμετρα. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τοποθετείται πλέον στον Φεβρουάριο του 2028.