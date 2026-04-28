Πώς προχωρούν τα έργα στο Μπράλος–Άμφισσα με σήραγγες και γέφυρες- BINTEO

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο
Σε φάση υλοποίησης περνά ένα από τα πιο απαιτητικά οδικά έργα της χώρας, καθώς οι εργασίες στο τμήμα Μπράλος–Άμφισσα προχωρούν με ενεργά εργοτάξια και πολλαπλά μέτωπα.
Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί κρίκο-κλειδί για τον διαγώνιο άξονα που θα συνδέσει την ανατολική με τη δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασύνδεση του εθνικού οδικού δικτύου.
Στο πλαίσιο της εργολαβίας, μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, προβλέπεται η κατασκευή σύνθετων τεχνικών έργων, με αιχμή δύο σύγχρονες σήραγγες συνολικού μήκους σχεδόν 4,7 χιλιομέτρων, επτά γέφυρες μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, καθώς και κόμβοι και συνοδευτικές υποδομές που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση για την κατασκευή δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης, αντί μίας διπλής, επιλογή που ενισχύει σημαντικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.
Παράλληλα με το βασικό έργο, υλοποιούνται συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως η παράκαμψη της Γραβιάς και το τμήμα προς τα μεταλλεία βωξίτη, ανεβάζοντας το συνολικό μήκος των αναβαθμιζόμενων υποδομών στα 31 χιλιόμετρα. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τοποθετείται πλέον στον Φεβρουάριο του 2028.
Το έργο θεωρείται το πιο δύσκολο τμήμα του συνολικού άξονα και υλοποιείται ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, με στόχο να ενώσει κομβικά δίκτυα όπως η Ιόνια Οδός και η Ολυμπία Οδός, αλλά και τον άξονα ΠΑΘΕ με τον Ε65. Με την ολοκλήρωσή του, θα δημιουργηθεί ένας νέος διάδρομος μεταφορών που θα συνδέει το Ιόνιο με το Αιγαίο, διευκολύνοντας τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Η σημασία του έργου δεν περιορίζεται μόνο στις μεταφορές. Εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Αιτωλοακαρνανία, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία.
Με τα πρώτα εργοτάξια ήδη σε λειτουργία και τη χρηματοδότηση εξασφαλισμένη μέσω του προγράμματος «Μεταφορές 2021–2027», το έργο μπαίνει σε τροχιά ουσιαστικής προόδου, φέρνοντας πιο κοντά έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα που αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων στη χώρα.
πηγη newsauto
