«Βέλη» της Σίας Αναγνωστοπούλου στον Υπουργό Υγείας

Σε ανακοίνωσή της η βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, αναφέρει:

Η πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Υγείας (Αρ. Πρωτ. 50415/24-4-2026) σχετικά με τη μη νόμιμη αδειοδότηση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής για τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων, αποτελεί ένα προκλητικό «μνημείο» συγκάλυψης και ξεπλύματος παρανομίας. Αντί ο κ. Γεωργιάδης να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο και να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 4512/2018, ΠΔ 84/2001 και Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), επιλέγει να δικαιολογήσει «τα δικά μας παιδιά», ανεχόμενος την κατ’ εξακολούθηση αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας και επαγγέλματος.

Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας αγνοεί επιδεικτικά ακόμη και τις υπηρεσιακές εισηγήσεις του ίδιου του Υπουργείου του, όπως το έγγραφο του τμήματος ΠΦΥ (Γ1β/ΓΠ/20114/13-05-25), το οποίο ρητά αποφάνθηκε ότι τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής δεν δύνανται να διενεργούν τις συγκεκριμένες προληπτικές εξετάσεις. Η πολιτική επιλογή του κ. Γεωργιάδη να καλύψει την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και τους εμπλεκόμενους πυρηνικούς ιατρούς που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, θυσιάζοντας τη νομιμότητα και την επιστημονική δεοντολογία, δεν μας εκπλήσσει πλέον. Ωστόσο, η διαχείριση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εξυπηρέτησης ημετέρων μέσω παράνομων αδειοδοτήσεων. Καθώς η υπόθεση αυτή έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναμένουμε την παρέμβασή της για την αποκατάσταση του δικαίου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας από πρακτικές που υπονομεύουν τον ιατρικό κλάδο και τη διαφάνεια.