Ο Αντώνης Κουνάβης για την απώλεια του Νίκου Γκοργκόλη

Για την απώλεια του Νίκου Γκοργκόλη, ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Γκοργκόλη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με

αφοσίωση και συνέπεια τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και την τοπική κοινωνία της Πάτρας.



Η παρουσία και η προσφορά του υπήρξαν σημαντικές, αφήνοντας το έντονο αποτύπωμά του τόσο σε πολιτικό

όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Διακρινόταν για το ήθος του, την εργατικότητα του και τη διάθεσή του για

προσφορά στη Νέα Δημοκρατία, στον τόπο και στους συμπολίτες του.



Στην οικογένεια του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».