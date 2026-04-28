Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, εκτιμά πως θα έρθει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η οποία ανέφερε πως θα έρθει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες.

Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας θα επικρατήσουν ήπιες, ανοιξιάτικες συνθήκες, με μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά και μικρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Ωστόσο, από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, διαφαίνεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο άστατες συνθήκες. Καθώς πλησιάζουμε προς την Πρωτομαγιά, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εκεί, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και έως και 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως από την Παρασκευή και στη συνέχεια, ενώ η δυτική και νότια Ελλάδα θα επηρεαστούν λιγότερο».