Αλ. Τσίπρας: Ό, τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Η δήλωσή του για την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών
«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.
«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», σημειώνει.
Δίκη για Τέμπη: Ένταση και πάλι διακοπή - Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας
Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 49χρονου γιατρού Γιάννη Παρασκευόπουλου
