Αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες της Αχαΐας στα όριά τους - Ζητούν μέτρα ανακούφισης από τα λειτουργικά έξοδα - ΒΙΝΤΕΟ

Η πτώση της κίνησης, ακόμη και μέσα στην πασχαλινή περίοδο, την ώρα που το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος αυξάνεται ραγδαία λόγω των διεθνών εξελίξεων, έφερε το πρωί της Δευτέρας αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες στο κατώφλι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.



Σε πρόσφατη συνάντηση των προεδρείων των δύο κλάδων στην Πάτρα, αποφασίστηκε κινητοποίηση για σήμερα 27 Απριλίου, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων τους και την αναζήτηση λύσεων.

Όπως λένε οι εκπρόσωποι των ζαχαροπλαστών και των αρτοποιών, η συνεχής αύξηση των τιμών ενέργειας έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής, μειώνοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, οι επαγγελματίες καταγγέλλουν έλλειψη ουσιαστικής στήριξης για επενδύσεις σε ενεργειακή εξοικονόμηση, γεγονός που δυσκολεύει την προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων.

Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, ως ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν αυξήσεις κόστους που ξεπερνούν ακόμη και το 40% το καλοκαίρι. Με τη μείωση του τζίρου άνω του 20%, η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές φαντάζει μονόδρομος όμως και αυτό θα έχει κόστος για τους ίδιους, όπως λένε χαρακτηριστικά στο thebest.