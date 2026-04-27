Eπίθεση στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο: Ποιος είναι ο άντρας που μπήκε μπροστά στον Τραμπ μόλις έπεσαν οι πυροβολισμοί

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για έναν άνδρα ο οποίος στάθηκε μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μόλις σήμανε συναγερμός για πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, ο άνδρας του οποίου η ταυτότητα είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά πιθανότατα είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών, εθεάθη να αντιδρά αστραπιαία όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί στο ετήσιο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Καθώς οι πρώτοι πυροβολισμοί αντηχούσαν στο υπόγειο λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton – όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και στην οποία ήταν παρών και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ, ο άνδρας πήδηξε στη σκηνή και στάθηκε μπροστά στον Τραμπ, χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα ως ανθρώπινη ασπίδα και καλύπτοντας τον πρόεδρο καθώς τον οδηγούσαν προς την έξοδο από τα παρασκήνια.

Ο δράστης, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις αρχές ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, φέρεται να εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Συνελήφθη από πράκτορες μετά από μια σύντομη αλλά τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που χτυπήθηκε από σφαίρα του 31χρονου δράστη, Κόουλ Άλεν, όταν αυτός μπούκαρε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και άρχισε να πυροβολεί τους πράκτορες. Εκτός από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και «απορρόφησε» την σφαίρα, πληροφορίες του The Atlantic αναφέρουν ότι δεν ήταν μόνο αυτό που τον έσωσε.