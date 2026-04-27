Σε πρωινή βόλτα με τη σύντροφό της η Shiloh Jolie

Η 19χρονη κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt χαράζει τη δική της διαδρομή ως χορεύτρια
Υπάρχει μία αλλαγή που παρατηρούν στη ζωή της Shiloh Jolie οι φανατικοί των γονιών της και άλλοτε power couple του Hollywood, το οποίο ήταν γνωστό ως Bradgelina.
Η 19χρονη κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt έχει αλλάξει τη σχέση της με τη δημοσιότητα, την οποία πλέον δεν αποφεύγει στον υπερθετικό βαθμό όπως στο παρελθόν, αλλά αντιμετωπίζει πιο συνειδητά και χαλαρά.
Τώρα, η Shiloh Jolie, η πρώτη από τα παιδιά της Angelina Jolie και του Brad Pitt που αφαίρεσε το επίθετο του πατέρα της από το πλήρες ονοματεπώνυμό της, φωτογραφήθηκε να βγαίνει με τη χορεύτρια Keoni Rose, η οποία φημολογείται ότι είναι η κοπέλα της. Η Shiloh φορούσε ένα άνετο σύνολο που αποτελείτο από φαρδιά παντελόνια, ένα μεγάλο μαύρο φούτερ με κουκούλα και παπούτσια crocs.
Το χρώμα των μαλλιών της ήταν αισθητά πιο σκούρο, ενώ είχε κάνει έναν ψηλό κότσο, με αρκετούς να σχολιάζουν το piercing στα χείλη της. Το φημολογούμενο ζευγάρι αποτυπώθηκε σε χαλαρές στιγμές έξω από το grocery shop, με τα γέλια τους να προδίδουν την οικειότητά τους.
Η δημόσια εμφάνιση της Shiloh έρχεται μετά το πολύ συζητημένο ντεμπούτο της σε μουσικό βίντεο. Στις αρχές Απριλίου, η χορεύτρια εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού "What's a girl to do" της σταρ της K-Pop Dayoung. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του διεθνή τύπου, η Shiloh κράτησε μυστική τη συμμετοχή της στο βίντεο, και κανείς από το συνεργείο δεν γνώριζε ποια ήταν μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. "[Της] αρέσει να χορεύει, αλλά δεν επιδιώκει ιδιαίτερη προσοχή ή φήμη", είχε δηλώσει πηγή στο Entertainment Tonight.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr