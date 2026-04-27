Πάτρα- Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο κέντρο για φωτιά σε διαμέρισμα

Κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα έλαβε πριν λίγο η πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε στο κέντρο της Πάτρας.

Η ειδοποίηση αφορά για φωτιά σε διαμέρισμα στην Κορίνθου και Αράτου. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, να εντοπίσουν ενεργή εστία καθώς το συμβάν αφορούσε την ανάδυση καπνών από γλάστρα στο μπαλκόνι.