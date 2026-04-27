Μάγκι Τζίλενχαλ: Η τρίτη γυναίκα πρόεδρος την τελευταία πενταετία στη βενετσιάνικη Μόστρα

Το ιστορικό κινηματογραφικό φεστιβάλ θα διεξαχθεί για 83η χρονιά το Σεπτέμβριο

Τον τιμητικό ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής στην φημισμένη «Μόστρα» του σινεμά κέρδισε η Μάγκι Τζίλενχαλ. H 48χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ακριβίστρια, αναμένεται στη Βενετία από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα είναι η τρίτη γυναίκα που τίθεται επικεφαλής την τελευταία πενταετία μετά τις Τζούλιαν Μουρ και Ιζαμπέλ Υπέρ. Στο παρελθόν από αυτή τη θέση πέρασε η Ελληνίδα Ειρήνη Παππά (1987) καθώς και οι Σούζο Τσέκι ντ’ Αμίκο, Κατρίν Ντενέβ, Τζέιν Κάμπιον, Ανετ Μπένινγκ, Κέιτ Μπλάνσετ. Γεννημένη στο Μανχάταν, προέρχεται από καλλιτεχνική φαμίλια, καθώς οι γονείς της είναι σκηνοθέτες και αδελφός της είναι ο γνωστός star Τζέικ Γκίλενχαλ.