Μάγκι Τζίλενχαλ: Η τρίτη γυναίκα πρόεδρος την τελευταία πενταετία στη βενετσιάνικη Μόστρα

Το ιστορικό κινηματογραφικό φεστιβάλ θα διεξαχθεί για 83η χρονιά το Σεπτέμβριο
Τον τιμητικό ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής στην φημισμένη «Μόστρα» του σινεμά κέρδισε η Μάγκι Τζίλενχαλ. H 48χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ακριβίστρια, αναμένεται στη Βενετία από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα είναι η τρίτη γυναίκα που τίθεται επικεφαλής την τελευταία πενταετία μετά τις Τζούλιαν Μουρ και Ιζαμπέλ Υπέρ.
Στο παρελθόν από αυτή τη θέση πέρασε η Ελληνίδα Ειρήνη Παππά (1987) καθώς και οι Σούζο Τσέκι ντ’ Αμίκο, Κατρίν Ντενέβ, Τζέιν Κάμπιον, Ανετ Μπένινγκ, Κέιτ Μπλάνσετ. Γεννημένη στο Μανχάταν, προέρχεται από καλλιτεχνική φαμίλια, καθώς οι γονείς της είναι σκηνοθέτες και αδελφός της είναι ο γνωστός star Τζέικ Γκίλενχαλ.
Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στη μαύρη κωμωδία «Secretary» έκανε αίσθηση το 2002 και έκτοτε συνέδεσε το όνομά της με αντισυμβατικές δημιουργίες. Κάτοχος Χρυσής Σφαίρας και μετά από 2 υποψηφιότητες για Οσκαρ, επιστρέφει στη Βενετία μετά το βραβείο σεναρίου που απέσπασε το 2021 η ταινία της «The Lost Daughter»,
«Είμαι ενθουσιασμένη που αποδέχομαι την πρόσκληση να ηγηθώ της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας», δήλωσε η Τζίλενχαλ. «Η Βενετία πάντα υποστήριζε αυθεντικές, μοναδικές φωνές και είναι τιμή μου που συμβάλλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και απαραίτητης παράδοσης. Δεν θα σταθώ ως κριτής, αλλά με περιέργεια, θαυμασμό και ενθουσιασμό».
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα έκανε λόγο για μία καλλιτεχνική πορεία «σπάνιας συνέπειας και θάρρους», επαινώντας το υποκριτικό της ταλέντο και σημειώνοντας ότι «επανεφηύρε τον εαυτό της και ως σκηνοθέτης με το «The Lost Daughter». Όσον αφορά δε, την πιο πρόσφατη ταινία της, το «The Bride!», τόνισε ότι «εδραιώνει το κύρος της ως πρωτότυπης δημιουργού». «Το γεγονός ότι την έχουμε ως πρόεδρο της κριτικής μας επιτροπής σημαίνει ότι μπορούμε να βασιστούμε σε μια έγκυρη και ανεξάρτητη φωνή με αυθεντικό πάθος για τον arthouse κινηματογράφο που ανέκαθεν αποτελεί την καρδιά του Φεστιβάλ».
Το πρόγραμμα των ταινιών που θα διεκδικήσουν το Χρυσό Λέοντα ακόμα αναμένεται πάντως.
