Η Πάτρα υποδέχεται το Μάη με λουλούδια, χορό, μουσική και τραγούδι

Ο χορός, η μουσική, το τραγούδι και τα λουλούδια, «συναντούν» το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου, το μήνα των λουλουδιών και τα επίκαιρα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.

Όπως τονίζει. ο κύκλος των φετινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας για την Πρωτομαγιά, ανοίγει στις 7.00 το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με Ανθεστήρια και γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

Χορευτικά σχήματα από πολιτιστικούς συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία, θα φιλοξενηθούν σε δύο εξέδρες, όπου για ένα δεκάλεπτο θα παρουσιάσουν χορευτικό πρόγραμμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν οι καθιερωμένοι πάγκοι με τις άνθινες συνθέσεις.

Η πλατεία Ομονοίας από τις 8.30 το βράδυ, θα αποτελεί το δεύτερο σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων της πρώτης ημέρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι και την επανεμφάνιση των τεσσάρων τελευταίων συγκροτημάτων από τα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων.

Στο γλέντι συμμετέχει η Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου η οποία θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια. Την ορχήστρα απαρτίζουν οι Λύσανδρος Παναγόπουλος (λαούτο, τραγούδι), Αλέξανδρος Ασημακόπουλος (κρουστά, τραγούδι), Χρήστος Λουκόπουλος (κλαρίνο) και Γιάννης Οικονόμου (βιολί).

*Λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων - Στις 6.00 το απόγευμα - ένα ζευγάρι από κάθε συγκρότημα που θα συμμετέχει στη γιορτή, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που παρουσιάζει, θα βρίσκεται στο επάνω μέρος στις σκάλες της τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΜΑΪΟΥ 2026 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, ώρα 12.30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

«Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι»

“MAYDAY”, «ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ» “FESTA DEL LAVORO, DIA DEL TRAVALO, TAG DER ARBEIT, EMEK VE DAYANISMA GUNU

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2026 - ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ώρα 21.00

Συναυλία – γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ

Open Street Latin Party με το συγκρότημα Cubanita Sextet για την «Παγκόσμια Ημέρα Χορού».