Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 49χρονου γιατρού Γιάννη Παρασκευόπουλου

Ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού
Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Παν. Παρασκευόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα και Επίκουρος Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η κηδεία του θα γίνει στην Πάτρα, την Τετάρτη 29 Απριλίου, από τον ναό του Αγίου Μηνά από το Β΄Δημοτικό Κοιμητήριο στη Λεύκα Πατρών.
Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία, την αβάπτιστη κόρη του, τους γονείς και τα αδέλφια του, που έχουν βυθιστεό στο πένθος.
