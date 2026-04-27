Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 49χρονου γιατρού Γιάννη Παρασκευόπουλου

Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Παν. Παρασκευόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα και Επίκουρος Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η κηδεία του θα γίνει στην Πάτρα, την Τετάρτη 29 Απριλίου, από τον ναό του Αγίου Μηνά από το Β΄Δημοτικό Κοιμητήριο στη Λεύκα Πατρών.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία, την αβάπτιστη κόρη του, τους γονείς και τα αδέλφια του, που έχουν βυθιστεό στο πένθος.