Οικονομικά καταλύματα αναζητούν οι πολίτες ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς

Νέοι και νέες κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας οικονομικά καταλύματα και εναλλακτικούς τρόπους διαμονής για μία απόδραση χαμηλού κόστους.

Με τον προϋπολογισμό να καθορίζει τις επιλογές, τα εναλλακτικά καταλύματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Εύβοια αποτελεί μία από τις περιοχές που προσελκύει ταξιδιώτες, που επιλέγουν τα οργανωμένα κάμπινγκ, ενώ σταθερή αξία παραμένουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Η Αίγινα και το Αγκίστρι προσελκύουν νέους και οικογένειες χάρη στην εύκολη πρόσβαση και τις πιο προσιτές τιμές.

Ενδεικτικά, στην Αίγινα, μπορεί κάποιος να βρει δίκλινο δωμάτιο για δύο διανυκτερεύσεις από 75 έως 250 ευρώ, από 61 έως 250 ευρώ στο Αγκίστρι, από 67 έως 300 ευρώ στο Ναύπλιο, ενώ στην Εύβοια από 54 έως 215 ευρώ.