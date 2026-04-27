Μπαράζ ελέγχων σε τρόφιμα και υπηρεσίες - Στην «τσιμπίδα» της τεχνητής νοημοσύνης οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

«Σαφάρι» ελέγχων εξαπολύει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε τρόφιμα και υπηρεσίες προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας αλλά και των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου πλήττονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Realnews οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Ανατιμήσεις που καταγράφονται και στον πληθωρισμό που ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες η διοικήτρια της Ανεξάρτητη Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη έχει δώσει εντολή να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι έλεγχοι και να εστιασθούν εκεί που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αθέμητη κερδοφορία. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη τη διατροφική αλυσίδα από την παραγωγή, μέχρι τους μεσάζοντες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τεχνητή νοημοσύνη

Οι ελεγκτές με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν την δυνατότητα καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών. Επίσης πολύ σύντομα οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, μέσα από μια εφαρμογή, τις τιμές σε περισσότερα από 5.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ της Ελλάδας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έλεγχοι εστιάζονται και σε προϊόντα που στην χώρα μας πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως γίνεται για παράδειγμα σε κάποιες περιπτώσεις με τα δημητριακά.

Η Αρχή έχει στα χέρια της, τουλάχιστον, μέχρι το τέλος Ιουνίου ένα σημαντικό «όπλο» για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας, το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο που όπως όλα δείχνουν θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή για τον Έλεγχο της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους και έχει προχωρήσει ήδη σε εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους σε 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Σημαντικοί έλεγχοι γίνονται εκτός από τα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά, δηλαδή στις εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα τους μέσα από ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Καύσιμα

Επίσης, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι και στα πρατήρια καυσίμων, όπου και εκεί ισχύει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Μάλιστα πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε και πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική και στην Ρόδο που εντοπίσθηκαν να παραβαίνουν την νομοθεσία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίσθηκε την Πέμπτη στη Βουλή νομοθετήθηκαν τρεις νέες παρεμβάσεις προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές τιμές και να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές. Έτσι, υποχρεωτική πλέον θα είναι η σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται και η τιμή. Ειδικότερα ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών, επιβάλλοντας υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εκσυγχρονίζετε το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ψηφιοποιώντας τις άδειες και καθιερώνοντας την επ’ αόριστον ισχύ τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται και ολοκληρώνεται πλέον εντός μόλις 5 ημερών με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων. Πλέον θεσμοθετούνται εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός μόλις 48 ωρών από την αίτηση.

Ακόμη, ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Ασφάλιστρα υγείας

Εκτός όμως από τα τρόφιμα στο «στόχαστρο» των ελεγκτικών Αρχών βρίσκονται και οι υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιες από τις οποίες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας που πλησιάζουν το 10%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής Αρχής τα ασφάλιστρα υγείας έχουν ανατιμηθεί σε ετήσια βάση σε ποσοστό της τάξης του 8%. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συνεχείς έλεγχοι προκειμένου να μην υπάρξει αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους.

«Μαϊμού» προϊόντα

Εξονυχιστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται και για τον εντοπισμό απομιμητικών προϊόντων. Ήδη οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους, έχοντας ήδη εντοπίσει, κατασχέσει και καταστρέψει χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα.

Μάλιστα σε πρόσφατους ελέγχους εντοπίσθηκαν εμπορικά σήματα, τα οποία προορίζονταν να τοποθετηθούν σε είδη ένδυσης και να διατεθούν προς πώληση σε καταστήματα που έφεραν παρανόμως την εμπορική επωνυμία της συγκεκριμένης διεθνούς πλατφόρμας. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού πολλών χιλιάδων ευρώ.