Tραμπ: Οι θεωρίες συνωμοσίας για τους πυροβολισμούς

Καταιγίδα θεωριών συνωμοσίας στα social media

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το διαδίκτυο κατακλύστηκε από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας. Τα social media πλημμύρισαν από ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση. Η «ομίχλη» παραπληροφόρησης γύρω από την επίθεση στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο Τραμπ, μαζί με μέλη της κυβέρνησής του και δημοσιογράφους στο επίσημο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δεν είναι πρωτοφανής. Όπως σημειώνουν οι The New York Times, παρόμοια κύματα ψευδών ειδήσεων έχουν συνοδεύσει και άλλα μεγάλα γεγονότα τα τελευταία χρόνια, όπως προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ, αλλά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Αυτή τη φορά, χρήστες από όλο το πολιτικό φάσμα συνέβαλαν στην αναπαραγωγή του χάους σε πλατφόρμες όπως το X, το Facebook και το TikTok. Ορισμένοι υποστήριξαν – χωρίς καμία απόδειξη – ότι η επίθεση ήταν «σκηνοθετημένη» αφήνοντας αιχμές ότι ενδεχομένως να εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες, όπως ο αποπροσανατολισμός από την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ ή εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Ενδεικτικό είναι ότι ο όρος «staged» ξεπέρασε τις 300.000 αναρτήσεις στο X μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης social media TweetBinder. Κατηγορίες χωρίς αποδείξεις και παραποιημένο υλικό

Παράλληλα, άλλοι χρήστες έσπευσαν να αποδώσουν ευθύνες, συνδέοντας τον δράστη με ισραηλινά συμφέροντα, ενώ δεν έλειψαν και εικόνες που φέρεται να είχαν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία ΑΙ, προκειμένου να ενισχύσουν τέτοιους ισχυρισμούς.Σύμφωνα με τους New York Times, το ρωσικό κρατικό δίκτυο RT αναπαρήγαγε ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις στο X.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Alright. I'll be THAT guy.<br><br>In the room before the panic we clearly hear 5 shots. The video Trump posted shows him run through, agents drew guns.<br><br>Cole Tomas Allen had a makeshift shotgun, not an automatic rifle. The shots were the agents.<br><br>Agents shoot center mass. Something… <a href="https://t.co/ELQBVu9HFL">pic.twitter.com/ELQBVu9HFL</a></p>— Patrick L Riley (@Acquired_Savant) <a href="https://twitter.com/Acquired_Savant/status/2048236450420867160?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν άμεση «μάχη» για την αλήθεια στο διαδίκτυο, που ξεκινά μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που γίνεται γνωστό ένα περιστατικό και μπορεί να διαρκέσει για ημέρες ή και εβδομάδες, ακόμη και όταν τα πραγματικά γεγονότα παραμένουν ασαφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, όπου, σχεδόν δύο χρόνια μετά, εξακολουθούν να κυκλοφορούν θεωρίες ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο, παρά το γεγονός ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Κλιφ Λαμπ, καθηγητής και αναπληρωτής κοσμήτορας στο School of Information του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, εξηγεί: «Οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα με βάση αυτό που θέλουν να είναι αλήθεια. Δεν αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά επιβεβαιωτικές». Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Τραμπ έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στο διαδίκτυο σε σύγκριση με προηγούμενους προέδρους, κινητοποιώντας τους υποστηρικτές του να παράγουν περιεχόμενο και συμβάλλοντας, έμμεσα ή άμεσα , στη διάδοση συνωμοσιολογικών αφηγημάτων. Μετά την επίθεση, δήλωσε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη κατασκευής μιας πολυτελούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, με δεκάδες δεξιούς influencers να υιοθετούν το αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The video is going viral as people start to realize why JD Vance was escorted away before President Trump <a href="https://t.co/YW4Ryk0MI0">pic.twitter.com/YW4Ryk0MI0</a></p>— HustleBitch (@HustleBitch_) <a href="https://twitter.com/HustleBitch_/status/2048454921544974740?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ψευδείς πληροφορίες για τον δράστη

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Oh when this crisis actor is there it means it was definitely staged. <a href="https://t.co/j6SD3IPWh3">pic.twitter.com/j6SD3IPWh3</a></p>— Power to the People (@ProudSocialist) <a href="https://twitter.com/ProudSocialist/status/2048231554871148769?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μεταξύ των πιο διαδεδομένων αναρτήσεων ήταν και εκείνες που υποστήριζαν ότι ο δράστης σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ στην πραγματικότητα συνελήφθη, καθώς και διάφορες εικασίες για τα κίνητρα και τις πολιτικές του διασυνδέσεις. Αν και αρκετοί από τους δημιουργούς αυτών των αναρτήσεων προχώρησαν αργότερα σε διορθώσεις, όταν οι αναρτήσεις τους είχαν ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, οι διευκρινίσεις είχαν σαφώς μικρότερη απήχηση. «Οι φήμες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα και συχνά απαιτείται πολύς χρόνος για να διορθωθούν», σημείωσε ο Λαμπ.

Τα κίνητρα των influencers

Οι influencers έχουν ισχυρό κίνητρο να δημοσιεύουν εικασίες,ακόμη και αν δεν τις πιστεύουν, καθώς η προσοχή μεταφράζεται άμεσα σε περισσότερους followers και, σε πλατφόρμες όπως το X, σε οικονομικά οφέλη. Νέο κύμα θεωριών πυροδότησε και ένα απόσπασμα από το Fox News, στο οποίο η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου Άισα Χάσνι μετέδιδε τηλεφωνικά όσα συνέβαιναν, πριν διακοπεί η σύνδεση. Το περιστατικό οδήγησε ορισμένους χρήστες να ισχυριστούν ότι η μετάδοση διακόπηκε σκόπιμα. Ωστόσο, η ίδια διευκρίνισε αργότερα ότι το σήμα στον χώρο ήταν ιδιαίτερα αδύναμο. Oz Pearlman, ο διάσημος μένταλιστ που βρισκόταν ανάμεσα σε Τραμπ και Μελάνια την ώρα της επίθεσης

Ανάμεσα στον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν ο Oz Pearlman, ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους μένταλιστς. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο America’s Got Talent, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτές με τις ικανότητές του.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">U.S. TODAY IS A HOPELESSLY POLITICALLY DIVIDED "HELL-HOLE". <br><br>FLOTUS Melania's expression says it all. <a href="https://t.co/cEwyTy2ML5">pic.twitter.com/cEwyTy2ML5</a></p>— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) <a href="https://twitter.com/RShivshankar/status/2048240000857510394?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>