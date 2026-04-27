Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πώς θα δοθεί - Τα κριτήρια

Η επιδότηση των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, και έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αυτόματα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση, γεγονός που περιορίζει την γραφειοκρατία, την αναμονή και τα όποια πιθανά τεχνικά ζητήματα.

Η ενίσχυση υπολογίζεται πως θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά.

Τα κριτήρια

Για άγαμους

Για άγαμο με ένα παιδί, το όριο οικογενειακού εισοδήματος φτάνει τις 39.000 ευρώ και η ενίσχυση είναι 150 ευρώ.

Για άγαμο με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διπλασιάζεται στα 300 ευρώ.

Για άγαμο με τρία παιδιά το όριο φτάνει τις 49.000 ευρώ και η ενίσχυση τα 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 600 ευρώ με όριο εισοδήματος 54.000 ευρώ.

Για πέντε παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 750 ευρώ με όριο 59.000 ευρώ και από έξι παιδιά και πάνω ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο 64.000 ευρώ.

Για έγγαμους

Για τους έγγαμους τα όρια είναι λίγο υψηλότερα.