Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, εορτάζουν ο Προφήτης Ιερεμίας και οι Άγιοι Ακάκιος, Ευθύμιος και Ιγνάτιος.

Γιορτάζουν τα ονόματα Ιερεμίας, Πανάρετος/Παναρέτη, Ισιδώρα/Δώρα, Τάμαρα και Φιλόσοφος/Φιλοσοφία.



Κύριες Εορτές 1 Μαΐου 2026:

Προφήτης Ιερεμίας: Ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Άγιος Ακάκιος ο Οσιομάρτυρας.

Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος.

Άγιος Ιγνάτιος ο νέος.



* Η 1η Μαΐου είναι επίσης γνωστή ως Πρωτομαγιά (Εργατική Πρωτομαγιά).