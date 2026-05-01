Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά!
Σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, εορτάζουν ο Προφήτης Ιερεμίας και οι Άγιοι Ακάκιος, Ευθύμιος και Ιγνάτιος.
Γιορτάζουν τα ονόματα Ιερεμίας, Πανάρετος/Παναρέτη, Ισιδώρα/Δώρα, Τάμαρα και Φιλόσοφος/Φιλοσοφία.
Κύριες Εορτές 1 Μαΐου 2026:
Προφήτης Ιερεμίας: Ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.
Άγιος Ακάκιος ο Οσιομάρτυρας.
Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος.
Άγιος Ιγνάτιος ο νέος.
* Η 1η Μαΐου είναι επίσης γνωστή ως Πρωτομαγιά (Εργατική Πρωτομαγιά).
