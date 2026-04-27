Το σόι σου: Η Αλεξάνδρα παίρνει μέρος στον διαγωνισμό «Η πεθερά της χρονιάς»

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 43: «Η πεθερά της χρονιάς» – Η Λυδία και η Αντωνία δέχονται ξαφνικά μια αναπάντεχη επίθεση αγάπης από την Αλεξάνδρα! Ο Σάββας ανησυχεί για τα λογικά της, οι νύφες της ανησυχούν για το τι τους ετοιμάζει… Η αλήθεια είναι πιο απλή: η Αλεξάνδρα θα λάβει κρυφά μέρος στον διαγωνισμό “Η πεθερά της χρονιάς”! Μυστική βοηθός της, η χειμαρρώδης μοδίστρα Μπετίνα, που θα ράψει φορέματα της τελετής! Οι εκδηλώσεις λατρείας της Αλεξάνδρας συνεχίζονται, ώσπου η Αντωνία με τη Λυδία ανακαλύπτουν την αλήθεια…

Αποφασίζουν να την εκδικηθούν για όσα έχουν υποστεί από εκείνη τόσα χρόνια! Με αποτέλεσμα η Αλεξάνδρα να πληγωθεί και να μπει σε σκέψεις… Τότε είναι που η Λυδία και η Αντωνία καταλαβαίνουν ότι το παρατράβηξαν και μετανιώνουν! Λέτε να συμφιλιωθούν; Και τελικά… ποια θα είναι “Η πεθερά της χρονιάς”;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα