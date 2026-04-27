56ο Δημοτικό Πάτρας: Οι μαθητές του Β2 συναντούν τα μέλη ΚΑΠΗ και ταξιδεύουν στο παιχνίδι του χθες

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές του Β2 του 56ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών μέσα από τη συνεργασία του σχολείου με τα μέλη των Α΄ ΚΑΠΗ Πατρών, σε μια δράση που ένωσε τις γενιές και «ζωντάνεψε» μνήμες από τα παιδικά χρόνια του παρελθόντος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, όταν οι μαθητές του Β2 με την καθοδήγηση της δασκάλας τους, Δήμα Ευθυμία, υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τους φιλοξενούμενούς τους. Η υποδοχή ήταν συγκινητική, καθώς τα παιδιά καλωσόρισαν τα μέλη των ΚΑΠΗ τραγουδώντας τα κάλαντα της Άνοιξης, με τη βοήθεια της μουσικού του σχολείου μας, Ρουμελιώτη Βασιλική, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή ένα θερμό και φιλόξενο κλίμα. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Κοινωνική Λειτουργός από τα ΚΑΠΗ, Πελαγία Τσακαλαχωρίτου, η οποία στήριξε ενεργά τη δράση και συνέβαλε στην ομαλή υλοποίησή της.

Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο του μικρού δημοσιογράφου και πήραν συνεντεύξεις από τους επισκέπτες τους. Με ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει στην τάξη, αναζήτησαν πληροφορίες για τη ζωή και το παιχνίδι των παιδιών παλαιότερων εποχών. Οι αφηγήσεις των μεγαλύτερων γέμισαν την αίθουσα με εικόνες από αλάνες, αυτοσχέδια παιχνίδια και δημιουργικούς τρόπους διασκέδασης, εντυπωσιάζοντας τα παιδιά και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους.

Η δράση συνεχίστηκε στις 5 Μαρτίου με ένα Βιωματικό Εργαστήριο Κατασκευής Παραδοσιακών Παιχνιδιών. Μαθητές και μέλη των ΚΑΠΗ συνεργάστηκαν αρμονικά, δημιουργώντας παιχνίδια με απλά υλικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα. Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να παίξουν όλοι μαζί παραδοσιακά παιχνίδια, γεμίζοντας την τάξη με γέλια και ζωντάνια, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το κουκλοθέατρο με τις πάνινες αυτοσχέδιες κούκλες που κατασκεύασαν, δίνοντας ζωή σε μικρές ιστορίες γεμάτες φαντασία.

Τις δράσεις παρακολούθησαν και καταχειροκρότησαν η Κλειώ Γκουγκουλή, Αφ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η Βασιλική Μαντζουράτου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΠΕ Αχαΐας, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τη δουλειά των παιδιών και τη θερμή τους επιβράβευση.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία μάθησης, αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τον τρόπο ζωής άλλων εποχών, έμαθαν να ακούν με σεβασμό και να εκτιμούν τη σοφία των μεγαλύτερων, ενώ οι φιλοξενούμενοι μοιράστηκαν με αγάπη τις αναμνήσεις τους.

Η δράση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, συγκίνηση και την αίσθηση ότι το παιχνίδι μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Γιατί, τελικά, οι πιο όμορφες στιγμές είναι αυτές που μοιραζόμαστε!