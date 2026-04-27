Μπύρα: Το απρόσμενο όφελος για την υγεία και τον εγκέφαλο, σύμφωνα με μελέτη

Η μπύρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ποτά. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι, πέρα από την απόλαυση, μπορεί να προσφέρει και κάποια οφέλη για τον οργανισμό.

Μπύρα: Το απρόσμενο όφελος για την υγεία, σύμφωνα με μελέτη

Η απόλαυση μιας παγωμένης μπύρας μπορεί τελικά να αυξήσει τα επίπεδα μιας απαραίτητης βιταμίνης για την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

Ο λόγος για τη βιταμίνη B6, η οποία είναι ευεργετική για τον εγκέφαλο, το αίμα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν και βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων, η μπύρα φαίνεται να αποτελεί μια επιπλέον πηγή.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, μια «μερίδα» μπύρας μπορεί να καλύψει περίπου το 15% της ημερήσιας ανάγκης σε Β6, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει ακόμα και η μπύρα χωρίς αλκοόλ (lager).

Τα θρεπτικά συστατικά της μπύρας

Πολλές από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της μπύρας, όπως το κριθάρι, το σιτάρι και η μαγιά της μπύρας, είναι πλούσιες σε βιταμίνη B6. Η έρευνα δείχνει ότι η διαδικασία της ζυθοποίησης δεν καταστρέφει πλήρως αυτά τα θρεπτικά συστατικά.

Η Β6 είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που λαμβάνουμε μέσω της τροφής. Κύριες πηγές της είναι το κρέας και το ψάρι, αλλά περιέχεται επίσης στη βρώμη, τις πατάτες και τα ρεβίθια, ενώ πολλά δημητριακά πρωινού είναι εμπλουτισμένα με αυτήν.

Ποια μπύρα έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β6

Η μελέτη που προαναφέρθηκε εξέτασε 65 διαφορετικές μπύρες από σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

Μπύρα Bock: Είχε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε Β6, ακολουθούμενη από τις lagers, τις μαύρες lagers και τις σταρένιες (wheat beers).

Μπύρα ρυζιού: Είχε τη χαμηλότερη περιεκτικότητα.

Μπύρες χωρίς αλκοόλ: Αυτές από τις οποίες αφαιρέθηκε η αιθανόλη μετά την πλήρη ζύμωση είχαν υψηλότερα επίπεδα Β6 σε σύγκριση με εκείνες που παρασκευάστηκαν με μαγιές χαμηλής παραγωγής αλκοόλ.

Εντυπωσιακά ποσοστά: Μια μέση lager της μελέτης παρείχε το 20% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας Β6, ενώ μία από τις μπύρες χωρίς αλκοόλ άγγιξε το 59%.

Πόση βιταμίνη Β6 χρειαζόμαστε

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι άνδρες χρειάζονται περίπου 1,4mg την ημέρα και οι γυναίκες 1,2mg. Η έρευνα υποδηλώνει ότι ένα λίτρο μπύρας μπορεί να περιέχει από 0,3mg έως 1mg της βιταμίνης.

Αν και η πραγματική έλλειψη Β6 είναι σπάνια, τα χαμηλά επίπεδα (συχνά σε συνδυασμό με την έλλειψη Β12) μπορεί να προκαλέσουν κόπωση και ναυτία.

Σημείωση: Παρά τα οφέλη των θρεπτικών συστατικών, η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να γίνεται με μέτρο. Οι μπύρες χωρίς αλκοόλ αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική για την πρόσληψη των βιταμινών χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις του οινοπνεύματος.

Ακόμα κι αν τηρείτε τα συνιστώμενα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, αυτό δεν αρκεί ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να επιτρέψουν την αναγραφή της περιεκτικότητας σε βιταμίνες στην ετικέτα μιας φιάλης. Ωστόσο, η ποσότητα παραμένει μετρήσιμη, σύμφωνα με τον καθηγητή Michael Rychlik, επικεφαλής της σχετικής μελέτης.

Τα ευρήματα αυτά είναι χρήσιμα «μόνο για τους καταναλωτές που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την πρόσληψη βιταμινών τους», προσθέτει ο ίδιος.

Η παραδοσιακή γερμανική μπύρα Bock βρέθηκε να περιέχει την υψηλότερη ποσότητα βιταμίνης Β6 μεταξύ όλων των δειγμάτων που εξετάστηκαν. Αυτό οφείλεται στη σχετικά υψηλή περιεκτικότητά της σε αλκοόλ, η οποία ξεκινά από περίπου 6,5%.

Η άποψη των διατροφολόγων: Διατροφή vs Αλκοόλ

Η Bridget Benelam από το Βρετανικό Ίδρυμα Διατροφής (British Nutrition Foundation), επισημαίνει ότι η έλλειψη βιταμίνης Β6 είναι σπάνια, καθώς το συγκεκριμένο στοιχείο ανιχνεύεται σε πληθώρα τροφών. «Δεν προτείναμε η μπύρα ή οποιοδήποτε άλλο αλκοολούχο ποτό να θεωρείται βασική πηγή θρεπτικών συστατικών. Αυτά πρέπει να προέρχονται από τη διατροφή μας», τονίζει η Benelam.

Πέρα από την περίπτωση που ακολουθείτε μια διατροφή με αυστηρούς περιορισμούς, είναι απίθανο να μην λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη Β6. Ωστόσο, προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άτομα με συγκεκριμένα θέματα υγείας, όπως ο αλκοολισμός ή η χρόνια νεφρική νόσος.

Εστιάστε στις απαραίτητες Βιταμίνες Β12 και Β2

Η Benelam συνιστά να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες σημαντικές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως:

Βιταμίνη Β12

Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2)

Αυτές οι βιταμίνες εντοπίζονται κυρίως στα γαλακτοκομικά και τις ζωικές τροφές και παίζουν καθοριστικό ρόλο στον μεταβολισμό και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό.

Συμβουλές για Vegans

Για όσους ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική διατροφή (vegan), η ειδικός συμβουλεύει την επιλογή εμπλουτισμένων υποκατάστατων γάλακτος και γιαουρτιού, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής πρόσληψη αυτών των πολύτιμων βιταμινών.