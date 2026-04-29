Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Κριός

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Ταύρος

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Καρκίνος

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Λέων

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Παρθένος

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Ζυγός

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Σκορπιός

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Τοξότης

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Αιγόκερως

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Ιχθείς

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας αναμένεται να ανοίξει το μυαλό σας σε νέες δυνατότητες. Συναρπαστικά νέα είναι πιθανόν να υπάρξουν, όπως και τυχαίες συναντήσεις ή γνωριμίες με άτομα εκκεντρικά. Σήμερα θα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον σας για τις καινούργιες τεχνολογίες και κάποιοι ίσως να ξεκινήσετε την δημιουργία του δικού σας ιστότοπου.