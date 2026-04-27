Πάτρα: O ένας πήρε λαβές και καντήλι από νεκροταφείο και ο άλλος προσπάθησε να κλέψει εκκλησία

Δύο συλλήψεις
Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, εισήλθε σε Ιερό Ναό
και αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από το κυτίο χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.
Σύλληψη για κλοπή
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εισήλθε σε
κοιμητήριο και αφαίρεσε τρείς μπρούτζινες λαβές και ένα μπρούτζινο καντήλι.
Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη
Kοινωνικός Τουρισμός 2026: Η ΔΥΠΑ έδωσε 48ωρη παράταση για αιτήσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr