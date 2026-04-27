Πάτρα: O ένας πήρε λαβές και καντήλι από νεκροταφείο και ο άλλος προσπάθησε να κλέψει εκκλησία

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, εισήλθε σε Ιερό Ναό

και αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από το κυτίο χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εισήλθε σε

κοιμητήριο και αφαίρεσε τρείς μπρούτζινες λαβές και ένα μπρούτζινο καντήλι.