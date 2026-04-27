Kαλάβρυτα- Helmos Mountain Festival: Πότε θα γίνει, τι αλλάζει- Η ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών

Ποιος είπε ότι το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων είναι μόνο για τον χειμώνα;

Tο Helmos Mountain Festival,που για φέτος έχει προγραμματιστεί από τις 19 ως τις 22 Ιουνίου με τη διοργάνωση να μετρά τέσσερα χρόνια πια, έχει αποδείξει ότι ο κόσμος πάει στο βουνό και στο χιονοδρομικό και άλλες εποχές αν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο.

Το Ηelmos Mountain Festival διοργανώνεται από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων. Όπως εξηγεί μιλώντας στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Αλέξης Άγριος, όλα ξεκίνησαν από ένα χειμώνα όπου η προσέλευση στο Κέντρο ήταν μειωμένη.

«Όλο αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2023 και η ιδέα ήρθε μετά από έναν χειμώνα ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός καιρικά, ιδίως την εποχή του Δεκεμβρίου 2022 και του Ιανουαρίου 2023 που δεν είχαμε χιόνι. Επειδή προερχόμασταν από μια χρονιά (2021-2022) με πολύ επισκεψιμότητα τη χειμερινή περίοδο, σε συζήτηση μεταξύ των συνεργατών από έναν συνεργάτη μου έπεσε στο τραπέζι η ιδέα της δημιουργίας ενός φεστιβάλ υπαίθριων δραστηριοτήτων, αναψυχής και μουσικής».

Τι θα δούμε φέτος- Τι αλλάζει

Φέτος ο χρόνος διεξαγωγής του Φεστιβάλ μετακινήθηκε προς το τέλος του Ιουνίου, καθώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» πιο νωρίς, στο τέλος Μαΐου και υπήρχε φόβος για τις καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο να κάνει ακόμα κρύο στο βουνό.

Παράλληλα θα υπάρχουν φέτος τρεις σκηνές ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν και DJs ηλεκτρονικής μουσικής από το εξωτερικό

«Φέτος θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένη η διοργάνωση. Ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι έχουμε προχωρήσει σε διάφορες αλλαγές, θα υπάρχουν τρεις σκηνές στο βουνό. Μία στην κορυφή, μια στη μέση και μία στη βάση του Χιονοδρομικού. Παράλληλα θα έχουμε και DJs ηλεκτρονικής μουσικής από το εξωτερικό, οι οποίοι θα δώσουν ένα άλλο στίγμα και θέλουμε πάλι να πρωτοπορήσουμε και να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα στον τρόπου που γίνονται τα ελληνικά φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα όλο αυτό θα συνδυαστεί με ενίσχυση των υπαίθριων δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων αναψυχής στο βουνό και θα υπάρχει και το food plaza, το οποίο εκτιμώ ότι είναι ένα παράλληλο food festival αυτό που γίνεται στο Χιονοδρομικό. Θα είναι ενισχυμένο και θα έχει όλων των ειδών τις γεύσεις και τις προτιμήσεις».

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκτός της βόλτας με τον αναβατήρα, αγώνες τρεξίματος, πεζοπορίες, yoga, τοξοβολία, ιππασία.

Η ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών

Οι συμμετέχοντες εκτός λίγων εξαιρέσεων είναι Έλληνες και προέρχονται κατά βάση από την Πάτρα, την Αθήνα, την Τρίπολη «και όλες οι κοντινές περιοχές είναι η κύρια δεξαμενή των επισκεπτών, αλλά νομίζω και από όλη την Ελλάδα ο κόσμος που αγαπά αυτού του είδους τη μουσική και τη διασκέδαση, μπορεί να επισκεφθεί το χιονοδρομικό, καθώς είναι ήδη μια οργανωμένη εγκατάσταση και οι παροχές που έχει είναι πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με άλλα φεστιβάλ, που λειτουργούν σε μη οργανωμένες υποδομές»

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ είναι ηλικίας 17 ως 40 ετών, ωστόσο προσελκύει ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών.

Η προπώληση για τη φετινή διοργάνωση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και η εκτίμηση του Χιονοδρομικού είναι ότι η συμμετοχή και φέτος θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η απουσία του Οδοντωτού

Φέτος το φεστιβάλ, αν δεν αλλάξει κάτι ως τη διεξαγωγή του τον Ιούνιο, θα διεξαχθεί με «κλειστό» τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο. Ως προς το πόσο και πώς θα επηρεάσει αυτό το φεστιβάλ ο κος Άγριος τονίζει ότι «η μη λειτουργία του Οδοντωτού επηρεάζει όχι μόνο το Φεστιβάλ αλλά όλη τη δραστηριότητα της περιοχής των Καλαβρύτων».

Και προσθέτει: « Δεν θα επηρεάσει άμεσα στην προσέλευση, σίγουρα όμως θα επηρεάσει πάρα πολύ την εμπειρία των επισκεπτών, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να πάμε σε ένα φεστιβάλ υπαίθριων δραστηριοτήτων, αναψυχής και μουσικής, έχοντας κάνει μια διαδρομή με τον Οδοντωτό, παρά να μην την έχουμε κάνει. Είναι τεράστια διαφορά».

Το Helmos Mountain Festival την ίδια ώρα αφήνει το αποτύπωμά του στην τοπική οικονομία και σε μια εποχή όπου δεν αποτελεί αιχμή για τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.