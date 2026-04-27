Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας βρέθηκε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, με την έρευνα να επεκτείνεται πλέον και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της έρευνας.
Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.
Η απολογία της κατηγορουμένης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης. επικαιρότητας.
πηγη patrisnews
