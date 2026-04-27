Η Κατερίνα Διδασκάλου για την καταστροφή αφίσας της

«Αποκαταστάθηκε η αφίσα, αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά» είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Διδασκάλου
Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου και ρωτήθηκε ξανά για την καταστροφή αφίσας της θεατρικής παράστασης «Γλάρος», στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο άγνωστος δράστης είχε κόψει με μεγάλη ακρίβεια το πρόσωπο της ηθοποιού, πριν αποχωρήσει από το σημείο.
Όπως είπε η Κατερίνα Διδασκάλου, η αφίσα αποκαταστάθηκε, όμως ακόμα δεν έχει εντοπιστεί εκείνος που προκάλεσε αναστάτωση στην ηθοποιό. Οι Αρχές έλαβαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και το αναλύουν σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην εξιχνίαση.
«Αποκαταστάθηκε η αφίσα, αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά. Ένας μεγάλος “φαν” έκοψε το πρόσωπό μου. Αλλιώς δε βγαίνει η ζωή… Τι να πω! Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το έχει κάνει, όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Διδασκάλου στη δημοσιογράφο, Αναστασία Ζάρκα.
Η Κατερίνα Διδασκάλου είναι γνωστή για τις μακροχρόνιες επιτυχίες της στο θέατρο, με τις αφίσες της να αποτελούν σήμα κατατεθέν.
«Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε, δεν ακούω αρνητικά πράγματα και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια», είχε πει προ ημερών η Κατερίνα Διδασκάλου.
Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» στο γαλλικό Voice
Οι απίστευτοι κοιλιακοί της 56χρονης Τζένιφερ Λόπεζ
Κάμπινγκ: Στα backstage της επίσημης φωτογράφισης της νέας σειράς του Mega
