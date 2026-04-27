Συνταγή για ρεβίθια λεμονάτα με πράσο στην κατσαρόλα

Η μαγειρική στο σπίτι δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, για να είναι απολαυστική.

Με απλά υλικά και σωστούς συνδυασμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιάτα γεμάτα γεύση.

Σε αυτή τη συνταγή τα παραδοσιακά ρεβίθια βρίσκουν τα αρωματικά και γλυκά πράσα, που φροντίζουμε να είναι λεπτά και τρυφερά.

Η σάλτσα στο πιάτο θα είναι πυκνή και λεμονάτη.

Θα σερβίρουμε με φρέσκο άνηθο και νιφάδες μπούκοβο.

Ρεβύθια με πράσα

Υλικά:

500 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)

5 πράσα

2 κόκκινα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 κόκκινη πιπεριά σε κομμάτια

1/2 φλ. ελαιόλαδο

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

1½ κ.σ. αλεύρι

άνηθος ψιλοκομμένος

λεμόνι για το σερβίρισμα

λίγο μπούκοβο

Εκτέλεση: