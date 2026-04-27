Συνταγή για ρεβίθια λεμονάτα με πράσο στην κατσαρόλα

Η σάλτσα στο πιάτο θα είναι πυκνή και λεμονάτη
Η μαγειρική στο σπίτι δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, για να είναι απολαυστική.
Με απλά υλικά και σωστούς συνδυασμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιάτα γεμάτα γεύση.
Σε αυτή τη συνταγή τα παραδοσιακά ρεβίθια βρίσκουν τα αρωματικά και γλυκά πράσα, που φροντίζουμε να είναι λεπτά και τρυφερά.
Η σάλτσα στο πιάτο θα είναι πυκνή και λεμονάτη.
Θα σερβίρουμε με φρέσκο άνηθο και νιφάδες μπούκοβο.
Ρεβύθια με πράσα
Υλικά:
500 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)
5 πράσα
2 κόκκινα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 κόκκινη πιπεριά σε κομμάτια
1/2 φλ. ελαιόλαδο
χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι
1½ κ.σ. αλεύρι
άνηθος ψιλοκομμένος
λεμόνι για το σερβίρισμα
λίγο μπούκοβο
Εκτέλεση:
- Ξεκινάμε στραγγίζοντας τα ρεβίθια που έχουμε μουσκέψει και τα βράζουμεσε καθαρό νερό μέχρι να μαλακώσουν. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδιαμέχρι να γίνουν διάφανα. Προσθέτουμε τα πράσα κομμένα σε ροδέλες και την κόκκινη πιπεριά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.
- Ρίχνουμε τα ρεβίθια στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε λίγο νερό ώστε να καλυφθούν και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει.
- Διαλύουμε το αλεύρι στον χυμό λεμονιού και το προσθέτουμε στο φαγητό, κουνώντας την κατσαρόλα. Αλατοπιπερώνουμε.
- Σερβίρουμε με άνηθο και μπούκοβο.
πηγή newsit.gr
