Kοινωνικός Τουρισμός 2026: Η ΔΥΠΑ έδωσε 48ωρη παράταση για αιτήσεις

Παράταση δύο ημερών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 έδωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μετά τα τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα από τη μαζική συμμετοχή. Η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Δικαιούχοι του προγράμματος για ένα από τα 300.000 vouchers είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos