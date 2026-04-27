RoboLeague 2026: Η 2η Διασχολική Συνάντηση Ρομποτικής επιστρέφει στο Αίγιο

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της καλλιέργειας δεξιοτήτων συνεργασίας και δημιουργικότητας στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιστρέφει το RoboLeague, η 2η Διασχολική Συνάντηση Ρομποτικής στην περιοχή της Αιγιάλειας.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2024-2025 από μια ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών Πληροφορικής και σχολείων της περιοχής, με στόχο να φέρει τα παιδιά του Δημοτικού πιο κοντά στον κόσμο της ρομποτικής μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων οδήγησε στη συνέχεια της δράσης και στην καθιέρωση του θεσμού.

Συμμετοχή για όλους – χωρίς περιορισμούς

Το RoboLeague σχεδιάστηκε με βασική αρχή την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών. Για τον λόγο αυτό:

Διατίθεται ρομποτικός εξοπλισμός στον χώρο της διοργάνωσης, ώστε ομάδες χωρίς δικές τους κατασκευές να μπορούν να συμμετέχουν κανονικά.

Δεν υπάρχουν αυστηροί τεχνικοί περιορισμοί στις ρομποτικές δημιουργίες, ενισχύοντας τον πειραματισμό και τη φαντασία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για τα σχολεία ή τους μαθητές.

Τα αγωνίσματα

Η διοργάνωση μετατρέπει την τεχνολογία σε παιχνίδι μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που συνδυάζουν στρατηγική, ταχύτητα και συνεργασία:

Ρομποτικό Ποδόσφαιρο

Ρομποτικό Μπάσκετ

Ομαδικός Αγώνας Ταχύτητας

Κατάληψη Σημαίας

Ανοικτή Κατηγορία με παρουσίαση πρωτότυπων μαθητικών ρομποτικών έργων

Φιλοσοφία: μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Το RoboLeague δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, δίνει έμφαση στη χαρά της συμμετοχής, στη συνεργασία μεταξύ σχολείων και στη δημιουργική επαφή των παιδιών με την τεχνολογία. Στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικότητας, επίλυσης προβλημάτων και καινοτομίας μέσα σε ένα υποστηρικτικό και παιγνιώδες περιβάλλον.

Διοργάνωση και συμμετέχοντα σχολεία

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από εθελοντές εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των συνεργαζόμενων σχολείων, υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας.

Συμμετέχουν σχολεία από όλη την περιοχή, μεταξύ των οποίων:

1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας

Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού

Δημοτικό Σχολείο Ελίκης

Δημοτικό Σχολείο Τέμενης

3ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Η 2η Διασχολική Συνάντηση Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» στο Αίγιο, στις 29 και 30 Απριλίου 2026, από 09:00 έως 12:00, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Το RoboLeague αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και τη σημασία της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης, δημιουργίας και έμπνευσης για τη νέα γενιά.