Εκδήλωση στην Πάτρα για τα 20 χρόνια εμβολιασμού κατά του HPV

Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον εμβολιασμό κατά του HPV διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 19:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου (Οθωνος Αμαλίας 74), στην Πάτρα.

Θέμα της εκδήλωσης είναι: «20 χρόνια HPV Εμβολιασμού - Πληθυσμιακός Αντίκτυπος και Μελλοντικές Προοπτικές», ενώ εισηγητής θα είναι ο Γεώργιος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.