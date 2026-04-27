Εκδήλωση στην Πάτρα για τα 20 χρόνια εμβολιασμού κατά του HPV

Επιστημονική ενημέρωση στις 4 Μαΐου με ομιλητή τον καθηγητή Γεώργιο Μιχαήλ
Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον εμβολιασμό κατά του HPV διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 19:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου (Οθωνος Αμαλίας 74), στην Πάτρα.
Θέμα της εκδήλωσης είναι: «20 χρόνια HPV Εμβολιασμού - Πληθυσμιακός Αντίκτυπος και Μελλοντικές Προοπτικές», ενώ εισηγητής θα είναι ο Γεώργιος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.
