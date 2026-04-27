Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AB-205, κατά τη διάρκεια πτήσης συντήρησης νοτιοανατολικά του αεροδρομίου Καστελλίου.

Το ελικόπτερο ανήκει στη 358 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης της 112 Πτέρυγας Μάχης και, σύμφωνα με την ενημέρωση, η προσγείωση έγινε λόγω μηχανικής βλάβης.

Τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της ΠΑ

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»