Αιγιάλεια: Διακοπή νερού σε Μπούκα και Ακονιά Καμαρών

Σε διακοπή υδροδότησης προχωρά η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς νερό θα παραμείνουν οι περιοχές Μπούκα και Ακονιά Καμαρών, στη Δημοτική Ενότητα Ερινεού του Δήμος Αιγιαλείας, από τις 9:30 το πρωί έως περίπου τις 2:00 το μεσημέρι.

Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της υδροδότησης το συντομότερο δυνατό.