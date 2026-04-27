WSJ: Το κομβικό λάθος που οδήγησε στη νέα επίθεση κατά του Τραμπ

Κανείς δεν περίμενε πως στο ίδιο ξενοδοχείο, στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, που πριν από 45 χρόνια ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν είχε δεχθεί πυροβολισμούς, θα μπορούσε κάποιος με σχετική ευκολία να περάσει όλα τα σημεία ασφαλείας και να κινηθεί προς την αίθουσα όπου βρισκόταν ο τωρινός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με μέλη της κυβέρνησής του και δημοσιογράφους στο επίσημο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η ευκολία με την οποία κινήθηκε ο 31χρονος δράστης Άλεν Κόουλ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Παρά την έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας και τα αυστηρά μέτρα, η πρόσβαση στο ξενοδοχείο ήταν ευκολότερη απ’ ό,τι αναμενόταν, με τους ελέγχους να εμφανίζουν σημαντικά κενά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι καλεσμένοι μπορούσαν να εισέλθουν στο ξενοδοχείο απλώς επιδεικνύοντας ένα εισιτήριο ή μια πρόσκληση, χωρίς να γίνεται σάρωση ή ταυτοποίηση στοιχείων.

Η Κάρι Λέικ, πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για τη θέση του κυβερνήτη και της Γερουσίας στην Αριζόνα, η οποία σήμερα υπηρετεί ως ανώτερη σύμβουλος στην Υπηρεσία Παγκόσμιων Μέσων των ΗΠΑ, έγραψε στα social media ότι «κανείς δεν ζήτησε να δει το εισιτήριό μου ούτε μου ζήτησε ταυτότητα», περιγράφοντας μια διαδικασία που βασιζόταν περισσότερο στην επίδειξη παρά στον ουσιαστικό έλεγχο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, επισκέπτες είχαν πρόσβαση σε χώρους του ξενοδοχείου χωρίς να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι υπήρχαν μόνο στην είσοδο της κεντρικής αίθουσας.

Κανείς δεν έλεγξε τους επισκέπτες του ξενοδοχείου

Το μεγαλύτερο κενό φαίνεται πως εντοπίζεται πολύ πριν από την εκδήλωση. Ο 31χρονος δράστης είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο από την προηγούμενη ημέρα, αποκτώντας πλήρη εικόνα των χώρων και των διαδρομών.

Όπως σημείωσε πρώην αξιωματούχος του FBI, ο δράστης «δεν κατάφερε να παρακάμψει το σχέδιο ασφαλείας το βράδυ της εκδήλωσης, αλλά την ημέρα που έκανε την κράτηση (στο ξενοδοχείο)».

Η δυνατότητα διαμονής σε έναν χώρο που θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχει αυξημένος έλεγχος, αναδεικνύεται ως μία από τις βασικές αστοχίες των Αρχών.

«Δεν με θεώρησε κανείς απειλή»

Σε κείμενα που άφησε πίσω του, ο δράστης Άλεν Κόουλ εμφανίζεται να αιφνιδιάζεται από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, γράφοντας ότι «μπήκα στο ξενοδοχείο με πολλαπλά όπλα και κανείς δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσα να είμαι απειλή».

Σε άλλο σημείο σημειώνει: «Περίμενα κάμερες παντού, ένοπλους πράκτορες κάθε λίγα μέτρα και αυστηρούς ελέγχους. Αντί για αυτό, δεν υπήρχε τίποτα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ασφάλεια είχε στραφεί κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως διαδηλωτές ή νέες αφίξεις, χωρίς να ελέγχει όσους βρίσκονταν ήδη εντός του ξενοδοχείου.

Το γεγονός ότι ο δράστης κινήθηκε από το εσωτερικό προς την αίθουσα της εκδήλωσης χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως, ενισχύει τις επικρίσεις για ελλιπή πολυεπίπεδη επιτήρηση.

«Τα πρωτόκολλα ίσως δεν επαρκούν πλέον»

Πρώην στελέχη των Μυστικών Υπηρεσιών, ο Τσαρλς Μαρίνο, θέτει ζήτημα επικαιροποίησης των μέτρων ασφαλείας: «Το βασικό ερώτημα είναι αν τα παραδοσιακά πρωτόκολλα επαρκούν για το σημερινό περιβάλλον απειλών».

Παρότι οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα λειτούργησε, καθώς ο δράστης ακινητοποιήθηκε πριν φτάσει στον στόχο του, η ευκολία με την οποία έφτασε τόσο κοντά προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων απειλών στις ΗΠΑ, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η φύση των κινδύνων έχει αλλάξει, απαιτώντας πιο σύνθετα και οργανωμένα σχέδια.