Πάτρα: Τροχαίο μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής - Στο νοσοκομείο δικυκλιστής- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή το πρωί της Δευτέρας – Στο νοσοκομείο 53χρονος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Αγυιά Πατρών, μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 53χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr