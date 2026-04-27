Πάτρα: Τροχαίο μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής - Στο νοσοκομείο δικυκλιστής- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Αγυιά Πατρών, μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 53χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.