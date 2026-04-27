Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Δεν πρόκειται να επανεξεταστεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο με πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ΠάγοςΑρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, σύμφωνα με νεότερη πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Αναλυτικότερα, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας με την από 27-04-2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο.

Κατά τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό τα στοιχεία που αφορούν στους τέσσερις καταδικασθέντες Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιο και Λαβράνο είναι ήδη γνωστά και δεν εισφέρουν κάτι νέο στην υπόθεση. Τα δε στοιχεία που αναφέρονται στον κάτοχο της προπληρωμένης κάρτας από την οποία εστάλησαν τα μολυσμένα sms στο Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους, από τον Αιμίλιο Κοσμίδη, κατά τον κ. Τζαβέλα είναι νέα στοιχεία, που ωστόσο δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ή των δραστών.

Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.