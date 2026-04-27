Πάτρα: Την Τρίτη απολογούνται ο πρώην αστυνομικός και ο γιός του που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (26/04) πατέρας και γιος, οι οποίοι συνελήφθησαν για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για τα σχετικά αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική σύλληψη αφορά τον πατέρα, ηλικίας 68 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε σε οικία στην οδό Καποδιστρίου. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο της συνέχισης των ερευνών για την ίδια υπόθεση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και του γιου του, ο οποίος αντιμετωπίζει αντίστοιχες κατηγορίες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών να παρακολουθεί τη δράση του τους τελευταίους μήνες.