Αίγιο: Συνελήφθη να μεταφέρει περισσότερα από 32 κιλά κάνναβης- ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί σε περιοχή του Αιγίου, για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν διαμοιρασμένα σε έξι συσκευασίες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 349 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία ηλεκτρονική συσκευή πομποδέκτη διοδίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος από την πιθανή διακίνηση των ναρκωτικών θα μπορούσε να κυμανθεί από 484.260 έως και 968.520 ευρώ, ανάλογα με την τιμή πώλησης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (παράλληλη έδρα Αίγιο).

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.