Διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προτείνει το Ιράν, συνομιλίες για πυρηνικά αργότερα

Οι επαφές σε διπλωματικό επίπεδο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με το Ιράν να μιλάει με τον Πούτιν και τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το Ιράν έδωσε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για αναβάλλονται για αργότερα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος όπως αναφέρει το Axios.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα (27.04.2026) με τον Αμπάς Αραγτσί, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνεχίζει τις επαφές στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει υποστήριξη στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ πριν από δυο εβδομάδες και κάτι.

Ενώ οδεύουν να συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα παραμένει ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».

Οι προσπάθειες να ξαναρχίσουν οι διμερείς διαπραγματεύσεις, ο πρώτος γύρος των οποίων ήταν άκαρπος στις αρχές του μήνα στο Ισλαμαμπάντ, ως τώρα δεν προχωρούν, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην ανυποχώρητη στάση τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης.

Αγκάθι θα πυρηνικά

Η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη σχετικά με το ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Η ιρανική πρόταση θα παρέκαμπτε αυτό το ζήτημα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ταχύτερη συμφωνία.

Ωστόσο, η άρση του αποκλεισμού και ο τερματισμός του πολέμου θα αφαιρούσαν τη διαπραγματευτική ισχύ του προέδρου Τραμπ σε μελλοντικές συνομιλίες για την απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και την πειθώ της Τεχεράνης να αναστείλει τον εμπλουτισμό — δύο βασικούς στόχους του πολέμου για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room) τη Δευτέρα για το Ιράν με την κορυφαία ομάδα του σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή ότι θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν στο σύστημά σου… αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή κλείσει επειδή δεν μπορείς να τη βάλεις σε δεξαμενές ή πλοία… αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή η γραμμή εκρήγνυται από μέσα… Λένε ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά από επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία δεν κατέληξε σε πρόοδο.

Ο Αραγτσί, πάντως, έθεσε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τις συναντήσεις του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα αμερικανικά αιτήματα. Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μία δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται στην επίλυση της κρίσης γύρω από τα στενά και τον αμερικανικό αποκλεισμό ως πρώτο βήμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάπαυση του πυρός θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ανοίξουν τα στενά και αρθεί ο αποκλεισμός.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να την εξετάσουν.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα συνάψουν μόνο μια συμφωνία που θέτει πρώτα τον αμερικανικό λαό, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς στο Axios.