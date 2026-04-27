Παραίτηση του Κώστα Μαλαμή από τη θέση του Συντονιστή της Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σε παραίτηση από τη θέση του Συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησε ο Κώστας Μαλαμής, όπως γνωστοποίησε με σχετική δήλωσή του.

Ο κ. Μαλαμής, με πολυετή παρουσία στον χώρο της Αριστεράς, αναφέρει ότι η απόφασή του εντάσσεται σε ένα «κομβικό σημείο» της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας πως οι πολιτικοί κύκλοι ολοκληρώνονται προκειμένου να ανοίξουν νέες προοπτικές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η παραίτηση έρχεται έπειτα από «ώριμη σκέψη» και συνοδεύεται από την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στις επερχόμενες πολιτικές διεργασίες. Παράλληλα, κάνει λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας «νέας, αυθεντικής έκφρασης των προοδευτικών δυνάμεων», επισημαίνοντας ότι σε περιόδους ανασύνθεσης απαιτούνται υπερβάσεις και αποδέσμευση από θέσεις ευθύνης.

Αναφερόμενος στη θητεία του, υπογραμμίζει ότι υπηρέτησε για περίπου ενάμιση χρόνο ως Συντονιστής της Ν.Ε. Αχαΐας, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

Κλείνοντας, ο κ. Μαλαμής διευκρινίζει ότι αποχωρεί από το αξίωμα, όχι όμως από την πολιτική δράση, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ενεργός στις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς και καλώντας σε συμμετοχή στους «νέους αγώνες» της επόμενης περιόδου.



Ολόκληρη η ανακοίνωση

"Μετά από 40 χρόνια παρουσίας και δράσης στην ευρύτερη Αριστερά και υπηρετώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχεδόν από την ίδρυσή του, αισθάνομαι πως η πολιτική μου διαδρομή φτάνει σε ένα κομβικό σημείο όπου οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν για να ανοίξουν νέοι, πιο ελπιδοφόροι ορίζοντες.

Με αίσθημα ευθύνης και μετά από ώριμη σκέψη, υποβάλλω σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Συντονιστή, επιλέγοντας να βρεθώ στην πρώτη γραμμή των επερχόμενων διεργασιών.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ως Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, υπηρέτησα με συνέπεια τη συλλογική μας προσπάθεια υπό τη σημερινή ηγεσία. Ωστόσο, η ανάγκη για μια νέα, αυθεντική έκφραση των προοδευτικών δυνάμεων με οδηγεί σε μια απόφαση συνείδησης. Όπως συμβαίνει σε ιστορικές στιγμές ανασύνθεσης, οφείλουμε να αφήνουμε πίσω την βολή των αξιωμάτων για να συναντηθούμε με το «νέο κύμα» που γεννιέται μέσα στην κοινωνία και την ανάγκη για μια μεγάλη υπέρβαση.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε συντρόφισσα και σύντροφο για την τεράστια τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου την ευθύνη της οργάνωσής μας. Η ανάδειξή μου σε αυτή τη θέση, με την ψήφο και τη στήριξή σας, αποτέλεσε την ύψιστη ηθική επιβράβευση της πορείας μου.

Αποχωρώ από το αξίωμα, αλλά όχι από τη δράση. Κρατώ την πολύτιμη παρακαταθήκη της συνεργασίας μας και παραμένω στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια για μια Αριστερά που δεν εγκλωβίζεται, αλλά τολμά να συνομιλήσει ξανά με το μέλλον.

Ραντεβού στους νέους αγώνες που έχουμε χρέος να δώσουμε".



