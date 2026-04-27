Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» στο γαλλικό Voice

Για 15 χρόνια ο Νίκος Αλιάγας, συνόδευε τους συμμετέχοντες του Voice της Γαλλίας όμως αυτή τη φορά, μπήκε «στα παπούτσια τους», έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε πάνω στη σκηνή.

Ο Έλληνας παρουσιαστής, Νίκος Αλιάγας, πήρε για πρώτη φορά στα χέρια του το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που τον συνδέει με τις ελληνικές του ρίζες, τον «Μέτοικο».

Η coach Λάρα Φαμπιάν κατάλαβε αμέσως τη φωνή του και με εμφανή τον ενθουσιασμό της γύρισε την καρέκλα της, φωνάζοντας: «είναι ο Νίκος!».

Και οι υπολοιποι coaches έδειξαν έκπληκτοι, με την Αμέλ Μπεν να αναρωτιέται αρχικά αν στη σκηνή βρισκόταν κάποιος παλαιότερος κόουτς του διαγωνισμού. Τελικά, ο Νίκος Αλιάγας κατάφερε να κάνει όλους τος κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους και όπως φαίνεται τους εντυπωσίασε.

Ο παρουσιαστής τραγουδούσε τόσο στα γαλλικά αλλά και τα ελληνικά ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, οι κριτές ανέβηκαν στην σκηνή και τον αγκάλιασαν.

Κ. Ταχτσόγλου για “Δύο Ξένους”: Μου έκλεισε πόρτες στο θέατρο

Κάμπινγκ: Στα backstage της επίσημης φωτογράφισης της νέας σειράς του Mega

Πρώτη εικόνα από τον τρίτο κύκλο της σειράς «Wednesday» με την Τζένα Ορτέγκα

